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«Вампиры средней полосы» отметят Новый Год

26 ноября
2021 год

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26 ноября 2021
Стартовали съемки новогодней серии сериала Start «Вампиры средней полосы», которая будет показана уже в конце декабря. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса.

«Вампиры средней полосы» отметят Новый Год
фото: пресс-служба видеосервиса Start

За создание сценария, как и в первом сезоне, отвечает автор идеи и шоураннер Алексей Акимов, а вот режиссерское кресло займет Андрей Богатырёв. Актерский состав и сюжет пока держатся в секрете, однако создатели обещают много приятных сюрпризов и душевную атмосферу.

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«Все что мы делаем в "Вампирах" — в той или иной степени про любовь и про семью. Новогодняя серия не будет исключением. Снять специальный эпизод — инициатива Start. Видимо, продюсеры посчитали количество наших зрителей и решили, что этот проект достоин новогодней серии. В итоге все должно получиться душевно. Мы — съемочная группа и актеры — действительно соскучились друг по другу. Радость от возможности встретиться на съемочной площадке и в кадре, и за кадром — равноценны», — рассказал Алексей Акимов.

Второй сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в 2022 году.
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