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Код «Красный»: вселенную аниме «Ван-Пис» ждет новый фильм — в честь 1000-го эпизода

27 ноября
2021 год

Новости кино >>
27 ноября 2021
21 ноября вышел 1000 эпизод подросткового аниме-сериала «Ван-Пис». В честь такого студия Toei Animation анонсировала новый фильм под названием «Ван-Пис: Красный». Премьера 15-го по счету полнометражного аниме во франшизе намечена на 6 августа 2022 года. Пока доступны лишь постер и тизер:



Продюсером фильма выступит лично Эйитиро Ода — создатель оригинальной манги, у которой ранее в этом году вышли юбилейные 1000 глава и 100 том.

Читать О самом кассовом полнометражном аниме в мире

«Ван-Пис» рассказывает о вымышленном мире, населенном людьми и сверхъестественными существами. Последние слова Короля пиратов Гола Роджера перед казнью призывали отыскать спрятанное в неизвестном месте сокровище «Ван-Пис». Нашедший клад не только с лихвой обеспечит себя до конца жизни, но и станет новым Королем пиратов. Это событие стало началом новой эры: корсары со всех уголков света вывели свои посудины в супер-океан Гранд-Лайн в погоне за богатством и славой. Главный герой франшизы — юный Монки Д. Луффи, капитан флибустьерской шайки «Пираты Соломенной шляпы» — тоже намеревается добыть «Ван-Пис». Сам капитан — юноша непростой: когда-то Луффи съел дьявольский фрукт, благодаря которому его тело может растягиваться и сжиматься подобно резине.

Код «Красный»: вселенную аниме «Ван-Пис» ждет новый фильм — в честь 1000-го эпизода

«Ван-Пис» — один из самых популярных сёнэн-тайтлов на планете. Общий тираж манги перевалил за 500 миллионов экземпляров, обогнав по этому показателю не только всех японских конкурентов, но и американского «Бэтмена». С учетом всех танкобонов цифры впечатляет еще сильнее: общий тираж выпусков от Weekly Shounen Jump приблизительно равен 3,1 миллиарда экземпляров (больший тираж — только у Библии и собраний сочинений Шекспира и Агаты Кристи). В течение девяти лет «Ван-Пис» удерживал статус абсолютного рекордсмена по количеству проданных экземпляров манги за год, но в 2020-м его обогнал «Истребитель демонов». Манга продолжает стабильно выходить уже на протяжении 24 лет, а аниме-сериал — с 1999 года.
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Код «Красный»: вселенную аниме «Ван-Пис» ждет новый фильм — в честь 1000-го эпизода фотографии
Код «Красный»: вселенную аниме «Ван-Пис» ждет новый фильм — в честь 1000-го эпизода фотографии
Код «Красный»: вселенную аниме «Ван-Пис» ждет новый фильм — в честь 1000-го эпизода фотографии
Код «Красный»: вселенную аниме «Ван-Пис» ждет новый фильм — в честь 1000-го эпизода фотографии
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