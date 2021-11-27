Код «Красный»: вселенную аниме «Ван-Пис» ждет новый фильм — в честь 1000-го эпизода

21 ноября вышел 1000 эпизод подросткового аниме-сериала «Ван-Пис»
. В честь такого студия Toei Animation
анонсировала новый фильм под названием «Ван-Пис: Красный
». Премьера 15-го по счету полнометражного аниме во франшизе намечена на 6 августа 2022 года. Пока доступны лишь постер и тизер:
Продюсером фильма выступит лично Эйитиро Ода
— создатель оригинальной манги, у которой ранее в этом году вышли юбилейные 1000 глава и 100 том.
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О самом кассовом полнометражном аниме в мире
«Ван-Пис» рассказывает о вымышленном мире, населенном людьми и сверхъестественными существами. Последние слова Короля пиратов Гола Роджера перед казнью призывали отыскать спрятанное в неизвестном месте сокровище «Ван-Пис». Нашедший клад не только с лихвой обеспечит себя до конца жизни, но и станет новым Королем пиратов. Это событие стало началом новой эры: корсары со всех уголков света вывели свои посудины в супер-океан Гранд-Лайн в погоне за богатством и славой. Главный герой франшизы — юный Монки Д. Луффи, капитан флибустьерской шайки «Пираты Соломенной шляпы» — тоже намеревается добыть «Ван-Пис». Сам капитан — юноша непростой: когда-то Луффи съел дьявольский фрукт, благодаря которому его тело может растягиваться и сжиматься подобно резине.
«Ван-Пис» — один из самых популярных сёнэн
-тайтлов на планете. Общий тираж манги перевалил за 500 миллионов экземпляров, обогнав по этому показателю не только всех японских конкурентов, но и американского «Бэтмена». С учетом всех танкобонов
цифры впечатляет еще сильнее: общий тираж выпусков от Weekly Shounen Jump приблизительно равен 3,1 миллиарда экземпляров (больший тираж — только у Библии и собраний сочинений Шекспира и Агаты Кристи
). В течение девяти лет «Ван-Пис» удерживал статус абсолютного рекордсмена по количеству проданных экземпляров манги за год, но в 2020-м его обогнал «Истребитель демонов»
. Манга продолжает стабильно выходить уже на протяжении 24 лет, а аниме-сериал — с 1999 года.
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