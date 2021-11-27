Увидеть аниме и умереть: топ-20 анимационных сериалов XXI века по версии японских зрителей

Авторитетное японское издание Ranking, специализирующееся на топах и списках, опубликовало
свежий рейтинг лучших аниме по версии зрителей. Опрос длился в течение двух с половиной месяцев (с 31 июля по 14 августа 2021 года) и включает сериалы, выходившие в период с 2000-го по 2020-й годы. В топ вошли представители самых разных жанров — от меха
и спокона
до махо-сёдзё
и ромкомов (в скобках указаны студии).
20) Код Гиас: Восставший Лелуш R2
(Sunrise
)
19) Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась
(Brain’s Base)
18) Истребитель демонов
(ufotable
)
17) Богиня благословляет этот прекрасный мир!
(Deen)
16) Кланнад: Продолжение истории
(Kyoto)
15) Охотник × Охотник
(Madhouse
)
14) Моя геройская академия
(Bones
)
13) Психо-Паспорт
(Production I.G
)
12) Истории монстров
(Shaft)
11) Мастера меча онлайн
(A-1 Pictures
)
10) Волейбол!!
(Production I.G
)
9) Евангелион
(Gainax
, Tatsunoko)
8) Место за пределами вселенной
(Madhouse
)
7) Девочка-волшебница Мадока
(Shaft)
6) Re:Zero — Жизнь с нуля в другом мире
(White Fox)
5) Гинтама
(Sunrise
)
4) Вайолет Эвергарден
(Kyoto)
3) Атака Титанов
(Wit
)
2) Врата Штейна
(White Fox)
1) Код Гиас: Восставший Лелуш
(Sunrise
)
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Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов», которая заняла третье место в топе
Опоясывающий 20-ку «Код Гиас» – одна из самых известных франшиз о гигантских роботах (меха) современности. Аниме рассказывает альтернативную историю человечества, в которой сверхдержава Священная Британская Империя объявила войну Японии и полностью ее ассимилировала с помощью антропоморфных боевых машин (так называемых Найтмер Фреймы). Новое название страны — Зона 11, британцы пользуются там привилегированным положением, а коренное население дискриминируется и подвергается многочисленным репрессиям. Отвергнутый принц Империи, Лелуш Ламперуж, был сослан в Зону 11 и случайно получил особую силу под названием Гиас: теперь он может заставить любого человека исполнить какой угодно приказ. Имея такие способности, Лелуш примыкает к одной из японских террористических группировок в борьбе с Империей, желая отомстить за искалеченную сестру и собственную горькую судьбу.
в первую 20-ку не попали такие популярные сериалы, как «Ван-Пис
» (21-е место), «Магическая битва
» (23-е), «Наруто
» (27-е), «Токийский гуль
» (31-е) и «Стальной алхимик: Братство
» (35-е).
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