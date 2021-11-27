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Увидеть аниме и умереть: топ-20 анимационных сериалов XXI века по версии японских зрителей

27 ноября
2021 год

Новости кино >>
27 ноября 2021
Авторитетное японское издание Ranking, специализирующееся на топах и списках, опубликовало свежий рейтинг лучших аниме по версии зрителей. Опрос длился в течение двух с половиной месяцев (с 31 июля по 14 августа 2021 года) и включает сериалы, выходившие в период с 2000-го по 2020-й годы. В топ вошли представители самых разных жанров — от меха и спокона до махо-сёдзё и ромкомов (в скобках указаны студии).

Увидеть аниме и умереть: топ-20 анимационных сериалов XXI века по версии японских зрителей

20) Код Гиас: Восставший Лелуш R2 (Sunrise)
19) Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась (Brain’s Base)
18) Истребитель демонов (ufotable)
17) Богиня благословляет этот прекрасный мир! (Deen)
16) Кланнад: Продолжение истории (Kyoto)
15) Охотник × Охотник (Madhouse)
14) Моя геройская академия (Bones)
13) Психо-Паспорт (Production I.G)
12) Истории монстров (Shaft)
11) Мастера меча онлайн (A-1 Pictures)
10) Волейбол!! (Production I.G)
9) Евангелион (Gainax, Tatsunoko)
8) Место за пределами вселенной (Madhouse)
7) Девочка-волшебница Мадока (Shaft)
6) Re:Zero — Жизнь с нуля в другом мире (White Fox)
5) Гинтама (Sunrise)
4) Вайолет Эвергарден (Kyoto)
3) Атака Титанов (Wit)
2) Врата Штейна (White Fox)
1) Код Гиас: Восставший Лелуш (Sunrise)

Читать Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов», которая заняла третье место в топе

Опоясывающий 20-ку «Код Гиас» – одна из самых известных франшиз о гигантских роботах (меха) современности. Аниме рассказывает альтернативную историю человечества, в которой сверхдержава Священная Британская Империя объявила войну Японии и полностью ее ассимилировала с помощью антропоморфных боевых машин (так называемых Найтмер Фреймы). Новое название страны — Зона 11, британцы пользуются там привилегированным положением, а коренное население дискриминируется и подвергается многочисленным репрессиям. Отвергнутый принц Империи, Лелуш Ламперуж, был сослан в Зону 11 и случайно получил особую силу под названием Гиас: теперь он может заставить любого человека исполнить какой угодно приказ. Имея такие способности, Лелуш примыкает к одной из японских террористических группировок в борьбе с Империей, желая отомстить за искалеченную сестру и собственную горькую судьбу.

Увидеть аниме и умереть: топ-20 анимационных сериалов XXI века по версии японских зрителей

в первую 20-ку не попали такие популярные сериалы, как «Ван-Пис» (21-е место), «Магическая битва» (23-е), «Наруто» (27-е), «Токийский гуль» (31-е) и «Стальной алхимик: Братство» (35-е).
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Re: Жизнь в альтернативном мире с нуляАтака титановВайолет ЭвергарденВан-ПисВолейбол!!Врата ШтейнаГинтамаДевочка-волшебница МадокаЕвангелионИстории монстровКак и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складываетсяКлинок, рассекающий демоновМагическая битваМастера меча онлайнМоя геройская академияНарутоОхотник х ОхотникПсихопаспортСтальной алхимик: БратствоТокийский гуль

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Увидеть аниме и умереть: топ-20 анимационных сериалов XXI века по версии японских зрителей фотографии
Увидеть аниме и умереть: топ-20 анимационных сериалов XXI века по версии японских зрителей фотографии
Увидеть аниме и умереть: топ-20 анимационных сериалов XXI века по версии японских зрителей фотографии
Увидеть аниме и умереть: топ-20 анимационных сериалов XXI века по версии японских зрителей фотографии
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