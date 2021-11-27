Увидеть аниме и умереть: топ-20 анимационных сериалов XXI века по версии японских зрителей

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27 ноября Мир Mass Effect перенесут на малые экраны Amazon Studios подходит к завершению сделки с издательством Electronic Arts по разработке сериала

27 ноября Закончились съемки «Зверобоя» с Павлом Чинарёвым Премьера криминальной драмы состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier в 2022 году