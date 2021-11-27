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Закончились съемки «Зверобоя» с Павлом Чинарёвым

27 ноября
2021 год

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27 ноября 2021
Завершились съемки многосерийной криминальной драмы Анара Аббасова «Зверобой» с Павлом Чинарёвым, Мариной Ворожищевой и Александром Голубковым в главных ролях. Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier в 2022 году, уточняет пресс-служба платформы.

Закончились съемки «Зверобоя» с Павлом Чинарёвым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Зрителей ожидает история о звере в человеке. По сюжету московский следователь Олег Хлебников (Чинарёв) при задержании убивает серийного педофила. Тот оказывается медийной фигурой, и дабы замять скандал, его смерть называют несчастным случаем, а Хлебникова высылают в провинциальный моногород Вахта. Именно здесь появляется серийный убийца, уничтожающий преступников, насильников, садистов. В средневековом прошлом этого серийного убийцу назвали бы народным героем и спасителем.

«События нашего сериала происходят в полузаброшенном постсоветском городишке под названием Вахта. Город, который умирает, деградирует. Во время выбора локаций мы посетили огромное количество реальных заброшенных фабрик, заводов, пионерлагерей. Это, на самом деле, ужасает. Но самое страшное, то, что люди в этом городе уже не верят в будущее», — говорит режиссер Анар Аббасов.

Закончились съемки «Зверобоя» с Павлом Чинарёвым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Компанию вышеназванным актерам составили Фёдор Лавров, Олег Васильков, Михаил Евланов, Александр Лойе и Николай Шрайбер. Съемки проходили в Тверской и Московской областях. Съемочной группе пришлось пройти испытания тверскими лесами, болотами и комарами. Город Вахта со всеми его домами, квартирами и социальными службами, в основном, был снят в Твери и Тверской области, но детский заброшенный лагерь и советская гостиница обнаружились в Московской области.

«Мы искали максимально «депрессивные» локации, — это правда. К сожалению или к счастью, чтобы найти такое место, далеко от столицы уезжать не нужно, можно спокойно наткнуться на непригодное для жилья общежитие, где люди живут с отслаивающейся от потолка краской. Для нашего проекта такая картинка очень удачно подходит, но порой диву даешься, как люди живут в таких условиях. Это общежитие останется в моей памяти навсегда», — рассказал Павел Чинарёв.
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Павел Чинарев и Марина Ворожищева приступили к съемкам в детективе «Зверобой»
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Закончились съемки «Зверобоя» с Павлом Чинарёвым фотографии
Закончились съемки «Зверобоя» с Павлом Чинарёвым фотографии
Закончились съемки «Зверобоя» с Павлом Чинарёвым фотографии
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