Мир Mass Effect перенесут на малые экраны

Классическая игровая серия Mass Effect послужит основой для сериала сервиса Amazon Prime Video, уверяет Deadline
.
Интерес к фантастической трилогии появился после успешного показа на платформе фэнтези «Колесо времени
» с Розамунд Пайк
. На данный момент Amazon Studios подходит к завершению сделки с издательством Electronic Arts по разработке шоу. Сценарист первых частей Mass Effect Дрю Карпишин и композитор трилогии Сэм Халик поддержали идею адаптации и готовы помочь в ее создании.
Однако не всем пришлась по душе идея с экранизацией сюжета космической оперы. По словам
бывшего ведущего сценариста студии BioWare Дэвида Гейдера, будет сложно перенести на экран приключения капитана Шепарда и его команды, поскольку у каждого геймера свой собственный персонаж мужского или женского пола, свои личные отношения с героями и привязанности. Кому-то нравится азари Лиара Т'Сони, кварианка Тали'Зора или Миранда Лоусон, кто-то лишился в первой части крогана Уорднота Рекса и сделал нелегкий выбор между напарниками Эшли Уильямс и Кайденом Аленко, а при выполнении самоубийственной миссии в сиквеле можно было потерять и вовсе всех соратников. «Подумайте о яростных воях, когда товарища X низведут до камео или не добавят вообще», —
отметил Гейдер.
Наиболее оптимальным решением для адаптации сценарист считает новую историю в игровой вселенной с уже другими действующими лицами, чтобы с этим уникальным миром встретились не только фанаты трилогии, но и познакомились зрители, которым мало что говорят имена Сарена, Призрака и Самары. «Этот сериал должен ответить на вопрос, что такое Mass Effect», —
подытожил Гейдер.
Впервые о возможности экранизации игровой космической оперы заговорили ещё десятилетие назад. Адаптация долгое время была закреплена за студией Legendary Pictures.
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Ролевой боевик Mass Effect появился на свет благодаря студии BioWare в 2007 году. Наибольшей популярностью пользуется его продолжение, вышедшее в 2010-м, а завершилась трилогия в 2012-м. По сюжету капитан Шепард, озвученный Марком Миром и Дженнифер Хейл
для каждого пола, вместе со славной командой космического корабля «Нормандия» противостоит масштабной угрозе в лице истребляющих всё живое Жнецов. Знаменитая вселенная позднее пополнилась аниме «Mass Effect: Утерянный Парагон», четырьмя романами, множеством комиксов и игрой Mass Effect: Andromeda, а в будущем геймеров ожидает прямое продолжение трилогии под названием Mass Effect. В мае 2021-го вышел ремастер трилогии с подзаголовком Legendary Edition.
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