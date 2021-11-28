Умер Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался в Москве в возрасте 72 лет. Он умер ночью 28 ноября в больнице. Накануне его госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщает ТАСС.
фото: Шамуков Руслан / ТАСС
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. В 1963 году дебютировал как певец в вокально-инструментального ансамбле «Тараканы», затем собрал два собственных музыкальных коллектива — «Славяне» и «Скоморохи». Они стали одними из первых рок-групп в СССР. В 1969-м поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Во время учебы начал выступать сольно.
За свою музыкальную карьеру Градский написал более 200 песен. В 1990-е годы стал лауреатом Государственной премии и получил звание народного артиста России. С 2012 года принимал участие в проекте Первого канала «Голос» в качестве наставника. С 2014-го руководил собственным музыкальным театром «Градский Холл». Стал автором музыки к нескольким десяткам советских и российских фильмов, среди которых «Романс о влюбленных», «Легенда о старом маяке», «Перевал» и «В августе 44-го».
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