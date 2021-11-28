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Дебютантка София Кругова стала лучшей актрисой Таллинского фестиваля «Темные ночи»

28 ноября
2021 год

Новости кино >>
28 ноября 2021
Дебютантка София Кругова стала лучшей актрисой Таллинского фестиваля «Темные ночи». Приз с формулировкой «за умилительную и осознанную игру в компании больших мастеров» 11-летняя актриса получила за роль в черной комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось», участие в которой приняли Анна Михалкова, Александр Яценко, Виталий Хаев, Ольга Лапшина и другие известные артисты.

Дебютантка София Кругова стала лучшей актрисой Таллинского кинофестиваля «Темные ночи»
фото: PÖFF

Аналогичную мужскую награду получил немецкий актер Альберт Шух, сыгравший восточногерманского писателя и режиссера Томаса Браша в картине Андреаса Клайнерта «Дорогой Томас», которая была признана лучшим фильмом смотра.

Обладателем призов за режиссуру и сценарий стал известный и один из самых неоднозначных польских режиссеров Войцех Смажовский за фильм «Свадьба», в котором он обратился к проблеме ксенофобии в Польше. Лучшим оператором был признан Эмре Таныйлдыз, снявший ленту о стамбульском наркоторговце «Список тех, кто меня любит» на 16-миллиметровую пленку. Приз экуменического жюри получила биографическая драма Болата Калымбетова «Мукагали», снятая к 90-летию со дня рождения легендарного казахского поэта и борца за свободу Мукагали Макатаева. Всего в основном конкурсе смотра участвовало 19 фильмов.

Международный кинофестиваль «Темные ночи» проходит в Таллине с 1997 года, с 2014-го входит в число 15 важнейших фестивалей мира.
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фильмы
Оторви и выбросьСвадьба

фотографии >>
Дебютантка София Кругова стала лучшей актрисой Таллинского кинофестиваля «Темные ночи»
Дебютантка София Кругова стала лучшей актрисой Таллинского кинофестиваля «Темные ночи»
Дебютантка София Кругова стала лучшей актрисой Таллинского кинофестиваля «Темные ночи»
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