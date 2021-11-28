Дебютантка София Кругова стала лучшей актрисой Таллинского фестиваля «Темные ночи»

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28 ноября Умер Александр Градский Основоположнику русского рока было 72 года

27 ноября Мир Mass Effect перенесут на малые экраны Amazon Studios подходит к завершению сделки с издательством Electronic Arts по разработке сериала

27 ноября Закончились съемки «Зверобоя» с Павлом Чинарёвым Премьера криминальной драмы состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier в 2022 году