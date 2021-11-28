Дебютантка София Кругова стала лучшей актрисой Таллинского фестиваля «Темные ночи»

Аналогичную мужскую награду получил немецкий актер Альберт Шух, сыгравший восточногерманского писателя и режиссера Томаса Браша в картине Андреаса Клайнерта «Дорогой Томас», которая была признана лучшим фильмом смотра.
Обладателем призов за режиссуру и сценарий стал известный и один из самых неоднозначных польских режиссеров Войцех Смажовский за фильм «Свадьба», в котором он обратился к проблеме ксенофобии в Польше. Лучшим оператором был признан Эмре Таныйлдыз, снявший ленту о стамбульском наркоторговце «Список тех, кто меня любит» на 16-миллиметровую пленку. Приз экуменического жюри получила биографическая драма Болата Калымбетова«Мукагали», снятая к 90-летию со дня рождения легендарного казахского поэта и борца за свободу Мукагали Макатаева. Всего в основном конкурсе смотра участвовало 19 фильмов.
Международный кинофестиваль «Темные ночи» проходит в Таллине с 1997 года, с 2014-го входит в число 15 важнейших фестивалей мира.
обсуждение >>