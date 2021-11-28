Фильм Киры Коваленко «Разжимая Кулаки» стал победителем кинофестиваля в Онфлере

В нормандском городе Онфлер завершился фестиваль российского кино. Лучшим фильмом была признана лента Киры Коваленко«Разжимая Кулаки», ранее выдвинутая Россией на «Оскар» и ставшая обладателем Гран-при «Особого взгляда» в Каннах, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя смотра Елену Дюффорт.
фото: Кадр из фильма «Разжимая Кулаки», реж. Кира Коваленко
Лучшим дебютом была признана лента «#С_училища», снятая выпускницей мастерской Павла Лунгина во ВГИКе Анной Саянной. Лучшим документальным фильмом стал «Полет над Россией» немецких режиссеров Петры Хёфер и Фредди Рёкенхауса. Приз зрительских симпатий достался Антону Борматову за приключенческую мелодраму «Владивосток». Награды за лучшую мужскую роль и сценарий в этом году не вручались.
Фестиваль в Онфлёре проводится ежегодно с 1993 года. В прошлом году в связи с пандемией смотр был отменен.
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