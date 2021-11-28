Фильм Киры Коваленко «Разжимая Кулаки» стал победителем кинофестиваля в Онфлере

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Гран-при получила немецкая лента «Дорогой Томас» о писателе и режиссере Тамасе Браше

Основоположнику русского рока было 72 года

27 ноября

Мир Mass Effect перенесут на малые экраны

Amazon Studios подходит к завершению сделки с издательством Electronic Arts по разработке сериала