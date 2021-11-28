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Фильм Киры Коваленко «Разжимая Кулаки» стал победителем кинофестиваля в Онфлере

28 ноября
2021 год

Новости кино >>
28 ноября 2021
В нормандском городе Онфлер завершился фестиваль российского кино. Лучшим фильмом была признана лента Киры Коваленко «Разжимая Кулаки», ранее выдвинутая Россией на «Оскар» и ставшая обладателем Гран-при «Особого взгляда» в Каннах, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя смотра Елену Дюффорт.

Фильм Киры Коваленко «Разжимая Кулаки» стал победителем кинофестиваля в Онфлере
фото: Кадр из фильма «Разжимая Кулаки», реж. Кира Коваленко

Дебютировавшая в фильме североосетинская актриса Милана Агузарова получила приз за лучшую женскую роль. Второй такой же награды была удостоена Виктория Толстоганова за роль в драме Максима Дашкина «На дальних рубежах», отмеченной также специальным призом жюри фестиваля.

Лучшим дебютом была признана лента «#С_училища», снятая выпускницей мастерской Павла Лунгина во ВГИКе Анной Саянной. Лучшим документальным фильмом стал «Полет над Россией» немецких режиссеров Петры Хёфер и Фредди Рёкенхауса. Приз зрительских симпатий достался Антону Борматову за приключенческую мелодраму «Владивосток». Награды за лучшую мужскую роль и сценарий в этом году не вручались.

Фестиваль в Онфлёре проводится ежегодно с 1993 года. В прошлом году в связи с пандемией смотр был отменен.
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персоны
Милана АгузароваАнтон БорматовМаксим ДашкинКира КоваленкоПавел ЛунгинВиктория Толстоганова
фильмы
#c_училищаВладивостокНа дальних рубежахПолёт над РоссиейРазжимая кулаки

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