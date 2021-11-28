Институт развития интернета перезапустит обучающую программу для создателей контента

Институт развития интернета перезапустит программу обучения для создателей контента. В 2022 году ее переориентируют на регионы. Об этом рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский на пленарном заседании «Меры поддержки кино в России» в рамках форума «Российская креативная неделя. Сибирь».
фото: АНО «ИРИ»
«Сегодня мы видим серьезный кризис идей на уровне сценариев. Много региональных проектов крутится вокруг внутреннего туризма. Безусловно, многие из них талантливы, но мы видим большой поток однотипных проектов. Мне кажется, что создание творческих акселераторов в виртуальном или даже в физическом формате станет одним из вариантов выхода из этой ситуации. По крайне мере, в следующем году мы готовы для этого приложить максимум усилий», – заявил Гореславский. Планируется, что по данному направлению ИРИ будет взаимодействовать с Фондом кино, Росмолодежью и другими госструктурами.
Обучающая программа для участников конкурсных отборов ИРИ существует с июля 2020 года. Это онлайн-курс с теорией и практикой, на протяжении которого участников сопровождает куратор, подсказывающий, что доработать или изменить в заявке. С января по сентябрь 2021 года таких заявок было принято 284 штуки, 70% из них поступило из Москвы и Петербурга.
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