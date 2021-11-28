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Кейси Аффлек отправится в космос

28 ноября
2021 год

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28 ноября 2021
Американский актер и обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Манчестера у моря» Кейси Аффлек сыграет главную роль научно-фантастическом триллере «Рогатка». Компанию по площадке ему составят Лоуренс Фишберн и Эмили Бичем, сообщает Variety.

Кейси Аффлек отправится в космос
фото: IMDb

Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что действие развернется на борту космического корабля, отправившегося с миссией к спутнику Сатурна Титану. Режиссером выступает Микаэль Хофстрем, известный фильмами «Идеальный пациент», «План побега» и «1408». Саундтрек пишет Лорн Бэлф, работавший над музыкой к «Черной вдове» .

Съемки стартуют 1 декабря в Венгрии.
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