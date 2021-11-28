Кейси Аффлек отправится в космос

Американский актер и обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Манчестера у моря» Кейси Аффлек
сыграет главную роль научно-фантастическом триллере «Рогатка»
. Компанию по площадке ему составят Лоуренс Фишберн
и Эмили Бичем
, сообщает Variety
.
фото: IMDb
Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что действие развернется на борту космического корабля, отправившегося с миссией к спутнику Сатурна Титану. Режиссером выступает Микаэль Хофстрем
, известный фильмами «Идеальный пациент»
, «План побега»
и «1408»
. Саундтрек пишет Лорн Бэлф
, работавший над музыкой к «Черной вдове»
.
Съемки стартуют 1 декабря в Венгрии.
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