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Тому Сайзмору исполнилось 60 лет

29 ноября
2021 год

Новости кино >>
29 ноября 2021
Сегодня, 29 ноября, исполнилось 60 лет популярному американскому актеру, продюсеру, сценаристу, режиссеру и оператору Тому Сайзмору.

Тому Сайзмору исполнилось 60 лет
фото: кадр из фильма «Спасти рядового Райана»

Томас Эдвард Сайзмор-младший родился 29 ноября 1961 года в Детройте, штат Мичиган, в семье омбудсмена Джудит Шенно и профессора юридических и философских наук Томаса Эдварда Сайзмора. Учился в Университете штата Мичиган и в Университете Уэйна, после чего переехал в Нью-Йорк с целью продолжить актёрскую карьеру.

В кино дебютировал в 1989-м, сыграв Далласа в боевике Джона Флинна «Тюряга». На счету актера более 240 ролей на большом и малом экранах. Среди самых заметных образов — Коди Николсон в «Настоящей любви» Тони Скотта, детектив Джек Скагнетти в «Прирождённых убийцах» Оливера Стоуна, Майкл Черитто в «Схватке» Майкла Манна и сержант Майк Хорват в военной драме Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана».

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Сайзмора также можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Рождённый четвёртого июля», «Воронёная сталь», «На гребне волны», «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Пассажир № 57», «На расстоянии удара», «Уайатт Эрп», «Странные дни», «Враг государства», «Воскрешая мертвецов», «Красная планета», «Перл Харбор», «Чёрный ястреб», «Ловец снов», «В Филадельфии всегда солнечно», «Люцифер» и «Твин Пикс». Подарил свой голос Сонни Форелли в игре Grand Theft Auto: Vice City. Обладатель семи кинонаград был женат на актрисе Мэйви Куинлэн.
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Тому Сайзмору исполнилось 60 лет фотографии
Тому Сайзмору исполнилось 60 лет фотографии
Тому Сайзмору исполнилось 60 лет фотографии
Тому Сайзмору исполнилось 60 лет фотографии
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