Тому Сайзмору исполнилось 60 лет

Сегодня, 29 ноября, исполнилось 60 лет популярному американскому актеру, продюсеру, сценаристу, режиссеру и оператору Тому Сайзмору.
фото: кадр из фильма «Спасти рядового Райана»
Томас Эдвард Сайзмор-младший родился 29 ноября 1961 года в Детройте, штат Мичиган, в семье омбудсмена Джудит Шенно и профессора юридических и философских наук Томаса Эдварда Сайзмора. Учился в Университете штата Мичиган и в Университете Уэйна, после чего переехал в Нью-Йорк с целью продолжить актёрскую карьеру.
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