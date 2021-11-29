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Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» победила на фестивале «Спутник над Польшей»

29 ноября
2021 год

Новости кино >>
29 ноября 2021
Гран-при 15-го фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» и 2500 евро жюри под председательством Ежи Капусциньски вручило картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», сообщает пресс-служба смотра.

Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» победила на фестивале «Спутник над Польшей»
фото: кадр из фильма «Петровы в гриппе»

Второй приз в размере 1500 евро достался дебюту Анастасии Пальчиковой «Маша», а третий, включающий 500 евро, — фильму Алексея Германа-младшего «Дело». Дипломом жюри отмечена картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал».

Лучшей работой конкурса документальных фильмов жюри во главе с Робертом Глиньского назвало ленту Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Второе и третье места поделили между фильмами Дмитрия Шпиленока и Владислава Гришина «Нерка. Рыба красная» и «Агафья» Павла Селина, повествующая о жизни отшельницы в тайге.
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