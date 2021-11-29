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29 ноября 2021
/
Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» победила на фестивале «Спутник над Польшей»
Картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» победила на фестивале «Спутник над Польшей»
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Новости кино >>
29 ноября 2021
Гран-при 15-го фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» и 2500 евро жюри под председательством Ежи Капусциньски вручило картине
Кирилла Серебренникова
«
Петровы в гриппе
», сообщает пресс-служба смотра.
фото: кадр из фильма «Петровы в гриппе»
Второй приз в размере 1500 евро достался дебюту
Анастасии Пальчиковой
«
Маша
», а третий, включающий 500 евро, — фильму
Алексея Германа-младшего
«
Дело
». Дипломом жюри отмечена картина
Наташи Меркуловой
и
Алексея Чупова
«
Капитан Волконогов бежал
».
Лучшей работой конкурса документальных фильмов жюри во главе с Робертом Глиньского назвало ленту
Юлии Бобковой
«
Станиславский. Жажда жизни
». Второе и третье места поделили между фильмами Дмитрия Шпиленока и Владислава Гришина «
Нерка. Рыба красная
» и «Агафья»
Павла Селина
, повествующая о жизни отшельницы в тайге.
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