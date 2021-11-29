Не стало Владимира Наумова

Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР, секретаря правления Союза кинематографистов СССР, первого президента Национальной академии кинематографических наук и искусств, члена Европейской киноакадемии, секретаря Союза кинематографистов России, почетного члена Российской академии художеств, супруга Наталии Белохвостиковой
, отца Натальи Наумовой
, выдающегося советского и российского режиссера, сценариста и продюсера Владимира Наумова
. Ему было 93 года. Печальную новость сообщает ТАСС
со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
«Владимир Наумов умер сегодня», —
цитирует агентство представителя союза.
Владимир Наумович
родился в Ленинграде 6 декабря 1927 года в семье кинооператора Наума Соломоновича Наумова-Стража
. В 1952-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Игоря Савченко
. Был ассистентом режиссёра на фильмах Савченко «Третий удар
» и «Тарас Шевченко
». Его первой женой была актриса Эльза Леждей
.
После скоропостижной смерти своего учителя вместе с Александром Аловым
завершил «Тараса Шевченко». С этой работы и началось многолетнее и плодотворное творческое сотрудничество Алова и Наумова. Вместе они сняли фильмы «Тревожная молодость
», «Павел Корчагин
», «Ветер
», «Мир входящему
», «Монета
», «Скверный анекдот
», «Бег
», «Легенда о Тиле
», «Тегеран-43
» и «Берег
». После смерти Алова продолжал работать, поставив самостоятельно картины «Выбор
», «Закон
», «Десять лет без права переписки
» и «Белый праздник
». Последними его работами стали «Часы без стрелок
» и «Джоконда на асфальте
». Обладатель множества престижных наград, включая призы Мостры и ММКФ.
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