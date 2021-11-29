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Не стало Владимира Наумова

29 ноября
2021 год

Новости кино >>
29 ноября 2021
Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР, секретаря правления Союза кинематографистов СССР, первого президента Национальной академии кинематографических наук и искусств, члена Европейской киноакадемии, секретаря Союза кинематографистов России, почетного члена Российской академии художеств, супруга Наталии Белохвостиковой, отца Натальи Наумовой, выдающегося советского и российского режиссера, сценариста и продюсера Владимира Наумова. Ему было 93 года. Печальную новость сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

«Владимир Наумов умер сегодня», — цитирует агентство представителя союза.

Не стало Владимира Наумова
фото: lenta.ru

Владимир Наумович родился в Ленинграде 6 декабря 1927 года в семье кинооператора Наума Соломоновича Наумова-Стража. В 1952-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился в мастерской Игоря Савченко. Был ассистентом режиссёра на фильмах Савченко «Третий удар» и «Тарас Шевченко». Его первой женой была актриса Эльза Леждей.

После скоропостижной смерти своего учителя вместе с Александром Аловым завершил «Тараса Шевченко». С этой работы и началось многолетнее и плодотворное творческое сотрудничество Алова и Наумова. Вместе они сняли фильмы «Тревожная молодость», «Павел Корчагин», «Ветер», «Мир входящему», «Монета», «Скверный анекдот», «Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43» и «Берег». После смерти Алова продолжал работать, поставив самостоятельно картины «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки» и «Белый праздник». Последними его работами стали «Часы без стрелок» и «Джоконда на асфальте». Обладатель множества престижных наград, включая призы Мостры и ММКФ.
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№ 1
Юлия Крохина (Москва)   29.11.2021 - 15:09
Очень грустная новость... Невероятно талантливые люди умирают каждый день почти(( Жаль, что мы теряем такие легенды так быстро... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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