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Юрий Батурин и Алёна Хмельницкая поселятся в «Берёзовой роще»

29 ноября
2021 год

Новости кино >>
29 ноября 2021
На ТВЦ 5 декабря состоится премьера «Берёзовой рощи». Согласно пресс-службе канала, главные роли в сериале Киры Ангелиной сыграли Ирина Паутова, Юрий Батурин и Алёна Хмельницкая.

Юрий Батурин и Алёна Хмельницкая поселятся в «Берёзовой роще»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Зрителей вернут в Советский Союз образца 1985 года, а события развернутся в поселке «Березовая роща», где живет партийная, культурная и прочая советская элита. Именно туда попадает выпускница Таня Катаева (Паутова) работать репетитором к внуку профессора Забелина (Батурин), крупного архитектурного чиновника. Скромная провинциалка попадает в совершенно другой мир с прислугой, служебными машинами с шофером, светскими раутами и заграничными командировками. Но однажды тихим вечером в оазисе коммунистического рая Таня становится свидетелем убийства.

По словам Юрия Батурина, «"Березовая роща" — это ретро 80х годов. Очень хорошая история, московская сага про жизнь. Дает возможность зрителям посмотреть, вспомнить, сравнить. Чем хорошие такие картины, хоть это и недавняя история, что это возвращает тебя в те годы, когда ты был моложе. В этом есть свой кайф. К тому же, я не смог удержаться, чтобы поработать с Аленой Хмельницкой, которую я знаю и очень люблю. Я получил огромное удовольствие от совместной работы».

Юрий Батурин и Алёна Хмельницкая поселятся в «Берёзовой роще»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

На съемках Батурин с режиссером и оператором много обсуждали, вспоминали то время, искали аутентичность, подбирали слова, вещи, манеру поведения, начинали въедаться в детали и спорить о них. «Кино – это ведь детали. И мы пытались найти узнаваемые вещи. Было немножко сложно с совсем молодыми актерами, которые родились, когда уже Советского Союза не было, но мы им подсказывали, и они прислушивались, пропускали через свое воображение», — добавляет Юрий.

Юрий Батурин впервые играл возрастного персонажа и это его первая роль, где он дедушка, у которого уже взрослый внук. Актеру наносили легкий возрастной грим, который его старил, придавал возрастную блеклость, седили волосы. Из-за этого он очень не любил гримироваться. Для него это был эксперимент над собой: «Была попытка заглянуть лет на десять вперед. Мне стало интересно смогу ли я. Я решил рискнуть и пойти на него, не боясь реакции зрителей».

Юрий Батурин и Алёна Хмельницкая поселятся в «Берёзовой роще»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Алёна Хмельницкая предстанет в образе Киры, супруги профессора Забелина. Это ее первая совместная киноработа с Батуриным. До этого актеры сталкивались в «Ленкоме», когда оба были студентами.

«Все персонажи сложные, непростые, и мне это понравилось. У моей героини Киры есть и своя история, и история как мамы - она раскрывается через ее собственную личную жизнь, и затрагиваются проблемы с детьми. Это все было интересно играть, — говорит Хмельницкая. – На съемках присутствовало чувство такой приятной ностальгии. Художники по костюмам, гримеры подобрали прекрасные образы – платья того времени с плечиками, прически, крупные украшения… Тогда, конечно, женская мода была более женственной, не было одежды унисекс, как сейчас, женщины чаще носили платья. И было приятно снова примерить на себя эти наряды».
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Юрий Батурин и Алёна Хмельницкая поселятся в «Берёзовой роще» фотографии
Юрий Батурин и Алёна Хмельницкая поселятся в «Берёзовой роще» фотографии
Юрий Батурин и Алёна Хмельницкая поселятся в «Берёзовой роще» фотографии
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