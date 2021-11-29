Скончался звезда «Крокодила Данди» Дэвид Галпилил

В возрасте 68 лет скончался этнический абориген народности йолнгу, известный австралийский актер и танцор Дэвид Галпилил
, знакомый зрителям, прежде всего, по роли Невилла Бела в «Крокодиле Данди
». Последние годы он боролся с раком, уточняет Deadline
.
«С глубокой печалью я разделяю с жителями Южной Австралии кончину культового художника, который сформировал историю австралийского кино и представления аборигенов на экране — Дэвида Галпилила Риджимирарила Далаайтнгу», —
цитирует издание слова премьер-министра Южной Австралии Стивена Маршалла.
Мэтр австралийского кино родился 1 июля 1953 года в Манингриде, расположенной на Северной территории Австралии. Его воспитали в традиционной культуре аборигенов, и еще мальчиком он получил умения охотника, проводника и танцора. В 1969-м Дэвид познакомился с режиссёром Николасом Роугом
, искавшем локации и актёров для картины «Прогулка
». Итогом их знакомства стала главная роль юноши-аборигена и популярность в Австралии и за ее пределами.
За полвека Галпилил сыграл 40 ролей в фильмах и сериалах. Помимо «Крокодила Данди», актер создал запоминающиеся образы в картинах «Бешеный пёс Морган
», «Последняя волна
», «Парни что надо
», «Клетка для кроликов
», «Предложение
», «Австралия
», «Страна Чарли
» и «Мой друг мистер Персиваль
». В 2021-м вышла документальная лента Молли Рейнольдс «Меня зовут Галпилил», посвященная жизни актера. Обладатель 11 престижных наград, включая приз Канн.
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