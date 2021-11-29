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Скончался звезда «Крокодила Данди» Дэвид Галпилил

29 ноября
2021 год

Новости кино >>
29 ноября 2021
В возрасте 68 лет скончался этнический абориген народности йолнгу, известный австралийский актер и танцор Дэвид Галпилил, знакомый зрителям, прежде всего, по роли Невилла Бела в «Крокодиле Данди». Последние годы он боролся с раком, уточняет Deadline.

«С глубокой печалью я разделяю с жителями Южной Австралии кончину культового художника, который сформировал историю австралийского кино и представления аборигенов на экране — Дэвида Галпилила Риджимирарила Далаайтнгу», — цитирует издание слова премьер-министра Южной Австралии Стивена Маршалла.

Скончался звезда «Крокодила Данди» Дэвид Галпилил
фото: 1news.info

Мэтр австралийского кино родился 1 июля 1953 года в Манингриде, расположенной на Северной территории Австралии. Его воспитали в традиционной культуре аборигенов, и еще мальчиком он получил умения охотника, проводника и танцора. В 1969-м Дэвид познакомился с режиссёром Николасом Роугом, искавшем локации и актёров для картины «Прогулка». Итогом их знакомства стала главная роль юноши-аборигена и популярность в Австралии и за ее пределами.

За полвека Галпилил сыграл 40 ролей в фильмах и сериалах. Помимо «Крокодила Данди», актер создал запоминающиеся образы в картинах «Бешеный пёс Морган», «Последняя волна», «Парни что надо», «Клетка для кроликов», «Предложение», «Австралия», «Страна Чарли» и «Мой друг мистер Персиваль». В 2021-м вышла документальная лента Молли Рейнольдс «Меня зовут Галпилил», посвященная жизни актера. Обладатель 11 престижных наград, включая приз Канн.
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Скончался звезда «Крокодила Данди» Дэвид Галпилил фотографии
Скончался звезда «Крокодила Данди» Дэвид Галпилил фотографии
Скончался звезда «Крокодила Данди» Дэвид Галпилил фотографии
Скончался звезда «Крокодила Данди» Дэвид Галпилил фотографии
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