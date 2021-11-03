Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Прокуратура намерена оштрафовать главу студии, выпустившей «Истребителя демонов»

3 ноября
2021 год

Новости кино >>
3 ноября 2021
В сентябре состоялось слушание по делу главы студии Ufotable Хикару Кондо, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 138 миллионов иен ($1,3 миллиона). После чтения обвинения Кондо признался в махинациях с налоговыми выплатами.

Прокуратура намерена оштрафовать главу студии, выпустившей «Истребителя демонов»

По всей видимости, чистосердечные признания президента студии не возымели должного эффекта. Первого ноября во время очередного слушания прокуратура потребовала назначить штраф размером 40 миллионов иен (чуть больше $350 000) для Ufotable и приговорить Кондо к 20 месяцам заключения.

Читать Почему «Истребитель демонов» — самое кассовое аниме в мире и главная премьера осени

Прения сторон все еще продолжаются, а решение по делу будет вынесено 10 декабря.



Студия Ufotable наиболее известна по аниме-франшизе «Клинок, рассекающий демонов» (или «Истребитель демонов»). Экранизация манги Коёхару Готогэ о юноше Тандзиро, ставшего профессиональным охотником на нечисть ради спасения сестры, стартовала в 2019 году и в короткий срок обзавелась огромной фанбазой. Полнометражное продолжение первого сезона — аниме «Поезд “Бесконечный”» — стало самым кассовым фильмом 2020 года. Уже стартовал второй сезон, который сначала перескажет «Поезд», а с пятого декабря начнется новая арка — «Квартал красных фонарей».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Продлевать – будем! Второй сезон «Истребителя демона» обзавелся трейлером с Кварталом красных фонарей
Почему «Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а второй сезон — главная премьера осени
Клинок, уклоняющийся от налогов: президент студии, сделавшей «Истребителя демонов», признал сокрытие выручки
Поиск по меткам
UfotableАнимацияаниме
фильмы
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Клинок, рассекающий демонов

фотографии >>
Прокуратура намерена оштрафовать главу студии, выпустившей «Истребителя демонов» фотографии
Прокуратура намерена оштрафовать главу студии, выпустившей «Истребителя демонов» фотографии
Прокуратура намерена оштрафовать главу студии, выпустившей «Истребителя демонов» фотографии
Прокуратура намерена оштрафовать главу студии, выпустившей «Истребителя демонов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Клепиков
1 ноября ушёл из жизни сценарист Юрий Клепиков.
Дмитрий Гуменецкий
29 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Гуменецкий.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Алёна Спивак
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Ребекка Гиллинг
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Память
драма
Великобритания, Германия, Китай, Колумбия, Мексика, Таиланд, Франция, Швейцария, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Агнец
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
Исландия, Польша, Швеция, 2021
Кошмар на улице Вязов
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1984
Кощей. Начало
приключения, сказка
Россия, 2021
Камень, ножницы, бумага
драма
Россия, 2019
Гайя: Месть богов
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2021
Ледяной демон
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Проклятый хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен