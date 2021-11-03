Прокуратура намерена оштрафовать главу студии, выпустившей «Истребителя демонов»

В сентябре состоялось слушание по делу главы студии Ufotable Хикару Кондо
, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 138 миллионов иен ($1,3 миллиона). После чтения обвинения Кондо признался в махинациях с налоговыми выплатами.
По всей видимости, чистосердечные признания президента студии не возымели должного эффекта. Первого ноября во время очередного слушания прокуратура потребовала назначить штраф размером 40 миллионов иен (чуть больше $350 000) для Ufotable и приговорить Кондо к 20 месяцам заключения.
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Почему «Истребитель демонов» — самое кассовое аниме в мире и главная премьера осени
Прения сторон все еще продолжаются, а решение по делу будет вынесено 10 декабря.
Студия Ufotable наиболее известна по аниме-франшизе «Клинок, рассекающий демонов
» (или «Истребитель демонов»). Экранизация
манги Коёхару Готогэ
о юноше Тандзиро, ставшего профессиональным охотником на нечисть ради спасения сестры, стартовала в 2019 году и в короткий срок обзавелась огромной фанбазой. Полнометражное продолжение первого сезона — аниме «Поезд “Бесконечный”
» — стало самым кассовым фильмом 2020 года. Уже стартовал второй сезон, который сначала перескажет «Поезд», а с пятого декабря начнется новая арка — «Квартал красных фонарей»
.
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