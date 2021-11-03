Прокуратура намерена оштрафовать главу студии, выпустившей «Истребителя демонов»

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3 ноября Роберт Дауни-младший и Мэтт Дэймон могут сняться в новом фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» Планируется, что они составят компанию Киллиану Мёрфи и Эмили Блант

2 ноября В «Золотой коллекции неигрового кино» появился фильм «Весной» Михаила Кауфмана Четвертый выпуск сериала рассказывает о фильме 1929 года как гимне биологического начала жизни