Якутская драма «Вертолет» откроет Фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге

анонс

Планируется, что они составят компанию Киллиану Мёрфи и Эмили Блант

Роберт Дауни-младший и Мэтт Дэймон могут сняться в новом фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

2 ноября

В «Золотой коллекции неигрового кино» появился фильм «Весной» Михаила Кауфмана

Четвертый выпуск сериала рассказывает о фильме 1929 года как гимне биологического начала жизни