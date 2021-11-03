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Якутская драма «Вертолет» откроет Фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге

3 ноября
2021 год

Новости кино >>
3 ноября 2021
Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге откроет якутская лента «Вертолет». Смотр пройдет на открытой киностудии «Лендок» с 9 по 18 ноября, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Вертолет» реж. Михаил Лукачевский
фото: «Вертолет» реж. Михаил Лукачевский

Сценарий драмы одного из ключевых режиссеров якутского кино Михаила Лукачевского «Вертолет» был написан в 2015 году известным в республике эстрадным артистом Иннокентием Васильевым. В центре сюжета молодая семья, которая навещает пожилых родителей в труднодоступном горном поселке. Внезапно их ребенок заболевает, но помочь ему никто не может. В поселке нет необходимых лекарств, телефонную линию оборвало, а дороги размыло весенним половодьем. Отец семейства Ваня решает самостоятельно добраться до райцентра, чтобы вызвать в поселок санитарный рейс. Съемки фильма продолжались шесть лет. Премьера состоялась в Выборге на фестивале российского кино «Окно в Европу»-2021.

Всего в программе Lendoc Film Festifal (LEFF) шесть картин, отмеченных мировыми и региональными наградами в 2020 и 2021 годах. Россию, помимо фильма Лукачевского, представляют новая работа недавнего призера Варшавского кинофестиваля Степана Бурнашева «Проклятая земля. Рок» и лента Екатерины Селенкиной «Обходные пути», мировая премьера которой прошла в Венеции. Из ближнего зарубежья в Петербург приедут «Дочь рыбака» азербайджанского режиссера Исмаила Сафарали, «Желтая кошка» Адильхана Ержанова и лента «Озеро» Эмиля Атагельдиева, выдвигавшаяся от Киргизии на «Золотой глобус».
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