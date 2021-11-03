София Бутелла станет «Мятежной луной» Зака Снайдера

Действие фильма развернется в мирной колонии на краю галактики. После угроз тирана Балисария о захвате ее жители решают собрать собственную армию. На поиски воинов с соседних планет они отправляют молодую женщину с загадочным прошлым.
Сценарий к фильму пишет сам Снайдер в соавторстве с Шэем Хаттеном («Джон Уик 3») и Куртом Джонстадом, с которым ранее работал над фильмом «300 спартанцев». Одним из продюсеров картины выступит жена режиссера Дебора Снайдер. Их прошлый совместный проект, зомби-хоррор «Армия мертвецов», также вышел на Netflix и в первый же месяц проката оказался в десятке самых просматриваемых фильмов.
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