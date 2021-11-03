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София Бутелла станет «Мятежной луной» Зака Снайдера

3 ноября
2021 год

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3 ноября 2021
Актриса и танцовщица София Бутелла, известная по фильмам «Мумия», «Взрывная Блондинка» и «Экстаз», сыграет главную роль в сай-фае Зака Снайдера «Мятежная луна». Проект выйдет на сервисе Netflix, сообщает Deadline.

София Бутелла
фото: gettyimages.com

Действие фильма развернется в мирной колонии на краю галактики. После угроз тирана Балисария о захвате ее жители решают собрать собственную армию. На поиски воинов с соседних планет они отправляют молодую женщину с загадочным прошлым.

Сценарий к фильму пишет сам Снайдер в соавторстве с Шэем Хаттеном («Джон Уик 3») и Куртом Джонстадом, с которым ранее работал над фильмом «300 спартанцев». Одним из продюсеров картины выступит жена режиссера Дебора Снайдер. Их прошлый совместный проект, зомби-хоррор «Армия мертвецов», также вышел на Netflix и в первый же месяц проката оказался в десятке самых просматриваемых фильмов.

Съемки «Мятежной луны» начнутся в 2022 году.
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