София Бутелла станет «Мятежной луной» Зака Снайдера

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3 ноября Якутская драма «Вертолет» откроет Фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге Смотр пройдет с 9 по 18 ноября на открытой киностудии «Лендок»

3 ноября Дауни-младший и Дэймон могут сняться в новом фильме Кристофера Нолана Планируется, что они составят компанию Киллиану Мёрфи и Эмили Блант

3 ноября Прокуратура намерена оштрафовать главу студии, выпустившей «Истребителя демонов» Чистосердечное признание не впечатлило сторону обвинения