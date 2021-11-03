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Три российских фильма покажут на крупнейшем в Европе фестивале документального кино IDFA

3 ноября
2021 год

Новости кино >>
3 ноября 2021
Крупнейший в Европе фестиваль документального кино IDFA (International Documentary Festival of Amsterdam), который пройдет в Амстердаме с 17 по 28 ноября, объявил программу. В различных программах, в том числе в основном конкурсе, будет показано три российских фильма.

«Куда мы едем?» (2021), реж. Руслан Федотов
фото: кадр из фильма «Куда мы едем?», реж. Руслан Федотов

Так, за главный приз поборется полнометражная лента Руслана Федотова «Куда мы едем?» о жизни столичной подземки с ее красочными трагикомичными героями. Конкуренцию ему составят 13 проектов, среди которых работа известной голландской документалистки Алены Вар дер Хорст о советском солдате-татарине, который попал в плен к фашистам во время Великой Отечественной войны, и фильм Сергея Лозницы о литовском политике Витаутасе Ландсбергисе, который был главой страны во время ее борьбы за независимость от СССР.

Во внеконкурсной программе Frontlight, посвященной острым социальным и политическим проблемам современности, покажут фильм «Дело» Нины Гусевой, ученицы Марины Разбежкиной. Картина расскажет о протестах в Москве 2019 года и юристе Марии Эйсмонт, вызвавшейся защищать задержанных.

В специальной программе «IDFA на сцене» в сопровождении оркестра будет представлена «История гражданской войны» Дзиги Вертова. Фильм был снят специально к Третьему конгрессу Коминтерна в 1921 году и после единственного показа считался утерянным. По крупицам восстанавливал ленту киновед Николай Изволов, ранее работавший над «Годовщиной революции», премьера которой также состоялась на IDFA в 2018 году.

Фестиваль документального кино IDFA (International Documentary Festival of Amsterdam) проходит с 1988 года. За эти годы из локального мероприятия он вырос в один из важнейших мировых смотров, направленных на продвижение документального кино широкой аудитории и, что немаловажно, с денежными призами. В частности, благодаря участию и победе в IDFA широкую известность обрел российский режиссер Виктор Косаковский.
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