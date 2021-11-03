Три российских фильма покажут на крупнейшем в Европе фестивале документального кино IDFA

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Проект в жанре сай-фай выйдет на Netflix

Смотр пройдет с 9 по 18 ноября на открытой киностудии «Лендок»

Якутская драма «Вертолет» откроет Фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге

3 ноября

Дауни-младший и Дэймон могут сняться в новом фильме Кристофера Нолана

Планируется, что они составят компанию Киллиану Мёрфи и Эмили Блант