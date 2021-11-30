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Президентом Гильдии кинорежиссеров России стал Николай Лебедев

30 ноября
2021 год

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30 ноября 2021
Президентом Гильдии кинорежиссеров России стал автор «Легенды №17» Николай Лебедев. Он был избран на Общем собрании 29 ноября, сообщает пресс-служба гильдии.

Президентом Гильдии кинорежиссеров России стал автор «Легенды №17» Николай Лебедев
фото: kommersantinfo

Последним и единственным руководителем гильдии был советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев. Он занимал этот пост 30 лет с момента основания организации в 1989 году. 19 марта 2019 года Хуциев скончался, и до настоящего времени должность оставалась вакантной.

Николай Лебедев родился в 1966 году в Кишиневе. В 1993 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Дебютировал в 1997-м с мрачным триллером «Змеиный источник». С тех пор стал режиссером таких лент, как «Поклонник», «Звезда», «Экипаж». За фильмы «Звезда» и «Легенда №17» удостоился двух государственных премий. В настоящее время работает над игровой картиной о Нюрнбергском процессе.
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