Ченнинг Татум исполнит последний танец Супер Майка

Детали сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что картина завершит историю, отчасти основанную на личном опыте Татума, который до того как стать актером, танцевал стриптиз в ночных клубах Флориды. Сценарий к фильму написал Рид Каролин, работавший над первыми двумя частями. Премьера пройдет на HBO Max.
Первые два фильма о «Супер Майке» собрали почти 300 миллионов долларов по всему миру. В 2017 году по их мотивам было создано шоу Magic Mike Live. Оно было поставлено на сценах Лас-Вегаса, Лондона, Берлина и других городов.
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