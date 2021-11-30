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Ченнинг Татум исполнит последний танец Супер Майка

30 ноября
2021 год

Новости кино >>
30 ноября 2021
Ченнинг Татум вернется к роли стриптизера Майка Лейна. Режиссером фильма под названием «Последний танец Супер Майка» станет Стивен Содерберг, снявший в 2012 году первую часть франшизы, сообщает Hollywood Reporter.

Ченнинг Татум исполнит последний танец Супер Майка
фото: Кадр из фильма «Супер Майк!»

Детали сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что картина завершит историю, отчасти основанную на личном опыте Татума, который до того как стать актером, танцевал стриптиз в ночных клубах Флориды. Сценарий к фильму написал Рид Каролин, работавший над первыми двумя частями. Премьера пройдет на HBO Max.

Первые два фильма о «Супер Майке» собрали почти 300 миллионов долларов по всему миру. В 2017 году по их мотивам было создано шоу Magic Mike Live. Оно было поставлено на сценах Лас-Вегаса, Лондона, Берлина и других городов.
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Деконструкция «Последний из Могикан»

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