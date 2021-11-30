Валерий Федорович и Евгений Никишов оставят должности на ТВ-3

Валерий Федорович и Евгений Никишов, занимающие должности директора и генерального продюсера ТВ-3, отойдут от управления телеканалом. С 1 января 2022 года они сосредоточатся на продюсировании и режиссуре в студиях 1-2-3 Production и «Место силы». ТВ-3 возглавит Лили Шерозия, сообщает пресс-служба холдинга «Газпром-медиа», владеющего телеканалом.
«Валерий и Евгений показали себя настоящими профессионалами, и приветствуя их желание дальнейшего развития, мы готовы предоставить им для этого все условия внутри холдинга «Газпром-Медиа». Мы понимаем, что взрывной рост студии 1-2-3 Production, ее стремительный выход на международный рынок требуют усиления за счет постоянного участия в жизни компании ее идеологов и основателей», - комментирует генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.
Продюсеры Федорович и Никишов возглавили ТВ-3 в конце 2016 года. Наиболее успешным проектом телеканала под их руководством стала трилогия «Гоголь» с Александром Петровым в главной роли. Снятые по мотивам произведений классика режиссером Егором Барановым фильмы собрали в прокате более миллиарда рублей, были показаны за границей, а затем вышли в виде сериала на ТВ-3. Также большим успехом пользовались проекты «Последний герой», «Полицейский с Рублевки», «Вернувшиеся», «Врачи» и другие шоу и сериалы. За пять лет работы Федоровича и Никишова рекламная выручка телеканала выросла на 68%.
фото: «Газпром-Медиа»
После ухода с должностей оба продюсера останутся в совете директоров и продолжат влиять на контентную политику телеканала. Лили Шерозия, ранее занимавшая должность первого заместителя Федоровича, продолжит заданный им курс. Канал продолжит работу на аудиторию от 14 до 44 лет и дальше будет экспериментировать с жанрами и форматами.
Студия 1-2-3 Production была создана в декабре 2018 года под крылом ТВ-3 и в рекордные сроки стала одним из лидеров российского кинорынка. Среди созданных ей проектов сериалы «Эпидемия», «Вне себя», недавно проданный одному из лидеров международной дистрибуции Red Arrow Studio, и «Перевал Дятлова», над которым Федорович и Никишов работали уже в роли режиссеров. В настоящее время студия снимает первый ориджиналс Netflix в России — сериал «Анна К» по мотивам романа Толстого.
фото: «Газпром-Медиа»
Студия «Место силы» была учреждена в 2021 году. Это бутиковая компания, большая доля которой принадлежит лично Федоровичу и Никишову. За непродолжительное время работы она успела заявить о себе двумя громкими релизами - картиной Наташи Меркуловой и Алексея Чупова«Капитан Волконогов бежал» и лентой Владимира Мункуева«Нуучча», международные премьеры которых состоялись на кинофестивалях в Венеции и Карловых Варах соответственно.
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