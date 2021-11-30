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«Нуучча» Владимира Мункуева получила дату релиза

30 ноября
2021 год

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30 ноября 2021
Стала известна дата выхода в прокат фильма «Нуучча» якутского режиссера Владимира Мункуева, получившего Гран-при в программе «К Востоку от Запада» на международном фестивале в Карловых Варах и приз за режиссуру на «Кинотавре». Премьера исторической драмы с Сергеем Гилевым состоится 7 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба компании-прокатчика Capella Film.

«Нуучча» Владимира Мункуева получила дату релиза
фото: Capella Film

Фильм снят по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Действие разворачивается в Якутии в конце 19-го века. Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребенка, готовятся к суровой и голодной зиме. Местный князь вместо обещанной помощи навязывает им на поселение русского каторжника, который по закону должен жить с ними в одном доме. Найти общий язык не получается с самого начала, да и каторжник быстро решает стать новым хозяином. Оператором-постановщиком выступил выпускник школы Марины Разбежкиной Денис Клеблеев.

«Нуучча» Владимира Мункуева получила дату релиза
фото: Capella Film

Владимир Мункуев учился в Московской школе нового кино под руководством Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова. Выпускная короткометражка «Счастье» участвовала в конкурсе короткого метра ММКФ-2018 и ряде других международных смотров, а полнометражный дебют, криминальная комедия «Чувак», стал в Якутии народным хитом. При этом задумана, снята и выпущена в региональный прокат картина была всего за два с половиной месяца.
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«Нуучча» Владимира Мункуева получила дату релиза
«Нуучча» Владимира Мункуева получила дату релиза
«Нуучча» Владимира Мункуева получила дату релиза
«Нуучча» Владимира Мункуева получила дату релиза
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