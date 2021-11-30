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Елена Лотова и Родион Галюченко сыграют в молодоженов

30 ноября
2021 год

Новости кино >>
30 ноября 2021
Завершились съемки четырехсерийной лирической мелодрамы «Только по любви» с Еленой Лотовой и Родионом Галюченко. В скором времени картина выйдет на Dомашнем, сообщает пресс-служба телеканала.

«Только по любви»
фото: Телеканал «Dомашний»

В центре сюжета энергичная оптимистка Юля. Вместе с женихом она открывает зоомагазин и строит планы на будущее, но внезапно остается одна. Новый сосед Вадим предлагает ей сыграть роль его девушки на свадьбе брата, Юля соглашается и знакомится с семейством Кольцовых. После свадьбы ненастоящая пара уезжает и на трассе попадает в аварию. Вадим остается прикованным к постели, а у Юли обнаруживается беременность. Кольцовы уверены, что это ребенок Вадима. Так Юля становится частью их семьи, и вскоре молодые правда женятся, договорившись дожить до любви. Но у судьбы свои планы: со временем Юля влюбляется не в Вадима, а в его старшего брата.

«Только по любви»
фото: Телеканал «Dомашний»

Помимо Лотовой и Галюченко в сериале приняли участие Владислав Калашников, Юлия Силаева, Надежда Игошина, Александр Чевычелов, Семен Шемес, Евгений Березовский, Петр Кудряшов и другие артисты. Режиссером выступил Евгений Семенов, снявший сериалы «Про Веру», «Впереди день» и «Лучше не бывает».
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