Елена Лотова и Родион Галюченко сыграют в молодоженов

В центре сюжета энергичная оптимистка Юля. Вместе с женихом она открывает зоомагазин и строит планы на будущее, но внезапно остается одна. Новый сосед Вадим предлагает ей сыграть роль его девушки на свадьбе брата, Юля соглашается и знакомится с семейством Кольцовых. После свадьбы ненастоящая пара уезжает и на трассе попадает в аварию. Вадим остается прикованным к постели, а у Юли обнаруживается беременность. Кольцовы уверены, что это ребенок Вадима. Так Юля становится частью их семьи, и вскоре молодые правда женятся, договорившись дожить до любви. Но у судьбы свои планы: со временем Юля влюбляется не в Вадима, а в его старшего брата.
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