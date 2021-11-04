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Кэти Холмс работает с «Редкими предметами»

4 ноября
2021 год

Новости кино >>
4 ноября 2021
В Нью-Йорке стартовали съемки драмы «Редкие предметы» с Кэти Холмс, которая не только исполнит главную роль, но и выступит режиссером проекта, сообщает Variety.

Кэти Холмс
фото: Glamour.com

Действие фильма по одноименной книге Кэтлин Тессаро развернется в Америке времен Великой депрессии. В центре сюжета — молодая женщина с травматичным прошлым: мимолетными связями, расшатанной психикой и клеймом никчемной ирландской эмигрантки. Пытаясь собрать свою жизнь по кусочкам, она находит работу в антикварном магазине, и общение со старинными предметами возвращает ей хрупкое ощущение покоя и уверенности в себе. Но ненадолго.

Роман был издан в 2016 году и получил хорошие отзывы в прессе. Сценарий адаптировала сама Холмс в соавторстве с Фаедоном Пападопулосом. Продюсированием фильма занимается собственная компания актрисы Lafayette Pictures в партнерстве с Yale Productions. Прошлый их совместный проект, драма «Вместе наедине», должна выйти в прокат в 2022 году.
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