«Казнь» и «Медея» представят Россию на Роттердамском кинофестивале

Международный Роттердамский кинофестиваль, который пройдет в Нидерландах с 26 января по 6 февраля,
объявил
первых участников. Вне конкурса покажут два российских фильма —
«Медею» Александра Зельдовича
и
«Казнь» Ладо Кватании
.
фото: кадр из фильма «Медея», реж. Александр Зельдович
«Медея» представляет собой современную версию трагедии Еврипида, снятую в основном в Израиле, но, как и прошлые ленты Зельдовича, размышляющую о современной России. Главные роли в фильме исполнили
Тинатин Далакишвили
и
Евгений Цыганов
. Премьера состоялась на фестивале в Локарно, где лента получила приз Молодежного жюри.
Дебют клипмейкера Ладо Кватании «Казнь» расскажет историю следователя по особо важным делам Иссы Давыдова, который в давно закрытом деле о серийных убийствах обнаружит новые обстоятельства. В актерском составе —
Нико Тавадзе
,
Юлия Снигирь
,
Виктория Толстоганова
,
Даниил Спиваковский
,
Евгений Ткачук
и
Аглая Тарасова
.
фото: кадр из фильма «Казнь», реж. Ладо Кватания
Обе картины включены в секцию Harbour, появившуюся на фестивале в прошлом году и призванную стать его визуальным центром. Это обзорная программа, где собраны ленты, демонстрирующие стилистическое многообразие современного кино. Среди участников 2022 года фильм
«Дыра» Микеланджело Фраммартино
, получивший спецприз на Венецианском фестивале, картина
«На работе: Пропавшие 8»
филиппинца
Эрика Матти
, также участвовавшая в основном конкурсе Мостры, и новая работа
Рюсуке Хамагути «Сядь за руль моей машины»
.
Роттердамский фестиваль позиционирует себя как форпост артхаусного кинематографа и в этом амплуа существует уже 51 год. В разное время там представляли свои картины
Лариса Садилова
,
Александр Баширов
,
Василий Сигарев
и
Рената Литвинова
.
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