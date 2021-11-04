«Казнь» и «Медея» представят Россию на Роттердамском кинофестивале

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4 ноября Кэти Холмс работает с «Редкими предметами» Актриса не только сыграет главную роль, но и выступит режиссером проекта

3 ноября Три российских фильма покажут на крупнейшем в Европе фестивале документального кино IDFA В основном конкурсе примет участие лента Руслана Федотова «Куда мы едем?» о московском метро

3 ноября София Бутелла станет «Мятежной луной» Зака Снайдера Проект в жанре сай-фай выйдет на Netflix