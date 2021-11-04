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«Казнь» и «Медея» представят Россию на Роттердамском кинофестивале

4 ноября
2021 год

Новости кино >>
4 ноября 2021
Международный Роттердамский кинофестиваль, который пройдет в Нидерландах с 26 января по 6 февраля, объявил первых участников. Вне конкурса покажут два российских фильма — «Медею» Александра Зельдовича и «Казнь» Ладо Кватании.

кадр из фильма «Медея», реж. Александр Зельдович
фото: кадр из фильма «Медея», реж. Александр Зельдович

«Медея» представляет собой современную версию трагедии Еврипида, снятую в основном в Израиле, но, как и прошлые ленты Зельдовича, размышляющую о современной России. Главные роли в фильме исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. Премьера состоялась на фестивале в Локарно, где лента получила приз Молодежного жюри.

Дебют клипмейкера Ладо Кватании «Казнь» расскажет историю следователя по особо важным делам Иссы Давыдова, который в давно закрытом деле о серийных убийствах обнаружит новые обстоятельства. В актерском составе — Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук и Аглая Тарасова.

кадр из фильма «Казнь», реж. Ладо Кватания
фото: кадр из фильма «Казнь», реж. Ладо Кватания

Обе картины включены в секцию Harbour, появившуюся на фестивале в прошлом году и призванную стать его визуальным центром. Это обзорная программа, где собраны ленты, демонстрирующие стилистическое многообразие современного кино. Среди участников 2022 года фильм «Дыра» Микеланджело Фраммартино, получивший спецприз на Венецианском фестивале, картина «На работе: Пропавшие 8» филиппинца Эрика Матти, также участвовавшая в основном конкурсе Мостры, и новая работа Рюсуке Хамагути «Сядь за руль моей машины».

Роттердамский фестиваль позиционирует себя как форпост артхаусного кинематографа и в этом амплуа существует уже 51 год. В разное время там представляли свои картины Лариса Садилова, Александр Баширов, Василий Сигарев и Рената Литвинова.
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Александр БашировТинатин ДалакишвилиАлександр ЗельдовичЛади КватанияРената ЛитвиноваЭрик МаттиЛариса СадиловаВасилий СигаревЮлия СнигирьДаниил СпиваковскийНико ТавадзеАглая ТарасоваЕвгений ТкачукВиктория ТолстогановаМикеланджело ФраммартиноРюсукэ ХамагутиЕвгений Цыганов
фильмы
ДыраКазньМедеяНа работе: Пропавшие 8Сядь за руль моей машины

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