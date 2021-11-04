Галь Гадот станет Злой Королевой в ремейке «Белоснежки»

Галь Гадот пополнила список диснеевских злодеек. Следующей ролью актрисы станет Злая Королева в новой экранизации «Белоснежки», сообщает Deadline.
фото: inc-news.ru
Оригинальный мультфильм Disney «Белоснежка и семь гномов» по одноименной сказке братьев Гримм был выпущен в 1937 году и стал первым успешным анимационным фильмом студии. Новая версия сказки будет поставлена в жанре экшн с элементами мюзикла. Песни к фильму напишет композиторский дуэт Бенджа Пасека и Джастина Пола, известный по лентам «Ла-Ла Ленд», «Величайший шоумен» и «Дорогой Эван Хансен».
обсуждение >>