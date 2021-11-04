Галь Гадот станет Злой Королевой в ремейке «Белоснежки»

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Оба картины включены в специальную программу Harbour

«Казнь» и «Медея» представят Россию на Роттердамском кинофестивале

Актриса не только сыграет главную роль, но и выступит режиссером проекта

Кэти Холмс работает с «Редкими предметами»

3 ноября

Три российских фильма покажут на крупнейшем в Европе фестивале документального кино IDFA

В основном конкурсе примет участие лента Руслана Федотова «Куда мы едем?» о московском метро