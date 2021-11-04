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Галь Гадот станет Злой Королевой в ремейке «Белоснежки»

4 ноября
2021 год

Новости кино >>
4 ноября 2021
Галь Гадот пополнила список диснеевских злодеек. Следующей ролью актрисы станет Злая Королева в новой экранизации «Белоснежки», сообщает Deadline.

Галь Гадот сыграет Злую Королеву в новой «Белоснежке» от Disney
фото: inc-news.ru

Оригинальный мультфильм Disney «Белоснежка и семь гномов» по одноименной сказке братьев Гримм был выпущен в 1937 году и стал первым успешным анимационным фильмом студии. Новая версия сказки будет поставлена в жанре экшн с элементами мюзикла. Песни к фильму напишет композиторский дуэт Бенджа Пасека и Джастина Пола, известный по лентам «Ла-Ла Ленд», «Величайший шоумен» и «Дорогой Эван Хансен».

Режиссером фильма станет Марк Уэбб, снявший «Нового Человека-паука» и «500 дней лета». Белоснежку сыграет Рэйчел Зеглер, чей актерский дебют пришелся на «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга.

Съемки начнутся в 2022 году.
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№ 1
Рупол   4.11.2021 - 18:05
Образ злодейки ей отлично подойдет читать далее>>
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