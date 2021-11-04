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«Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы получил Гран-при кинофестиваля «Послание к человеку»

4 ноября
2021 год

Новости кино >>
4 ноября 2021
Петербургский кинофестиваль «Послание к человеку» объявил победителей. Гран-при «Золотой кентавр» получил украинский режиссер Сергей Лозница за документальную ленту «Бабий Яр. Контекст».

кадр из фильма «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы
фото: кадр из фильма «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы

Используя архивную съемку времен немецкой оккупации Украины и последующего десятилетия, фильм восстанавливает историческую канву трагедии в Бабьем Яру, когда безо всякого сопротивления со стороны местных жителей немецкая зондеркоманда расстреляла 33 771 еврея.

Приз за лучший документальный фильм разделили лента грузинской режиссерки Саломе Джаши «Укрощение сада» о принудительной миграции и чешский фильм о пожилой проститутке «Энни» Гелены Тржештиковой. Среди короткометражек наградами были отмечены три работы: 6-минутный мультфильм Вари Яковлевой «Жизнь-паскуда» об узбекском мигранте в Москве, игровая лента Насти Коркии «Почти весна» из программы Кинотавра-2021 и документальная история любви из Афганистана «Три песни для Беназир» Элизабет и Гулистан Мирзаи. Лучшим дебютом была признана эротическая короткометражка швейцарско-голландской художницы Наоми Пасифик «После комнаты», мировая премьера которой состоялась на кинофестивале в Локарно.

В Национальном конкурсе «Кентавр» за лучший фильм и Приз жюри получили фильмы Дмитрия Лукьянова «Клетки» и Марии Коган-Лернер «За забором» соответственно. Первый рассказал историю 25-летнего Никиты с редким генетическим заболеванием кожи, который вместе со своей девушкой ищет всевозможные экспериментальные способы остановить свою болезнь. Второй — при помощи документальной анимации показал жизнь в ПНИ.

кадр из фильма «Клетки» Дмитрия Лукьянова
фото: кадр из фильма «Клетки» Дмитрия Лукьянова

В Международном конкурсе экспериментальных фильмов IN SILICO победителями стали фильмы «А потом они зажгли море» катарского режиссер Маджид Аль-Ремайхи и «Метеор» видеохудожницы из Новосибирска Ани Цирлиной.

Специальный приз Почетного президента фестиваля Михаила Литвякова «За любовь и преданность к кинематографу» достался российскому режиссеру Владимиру Головневу за фильм «Дальний план» о том, как кинотеатры меняют жизнь в маленьких городах и селах.

Смотр проходил в гибридном формате. Всего в трех конкурсных программах показали 76 фильмов. Международный конкурс оценивали французский художник и режиссер Зигфрид и российский режиссер Владимир Мункуев, экспериментальный — режиссеры Дмитрий Фролов и Ксения Охапкина и куратор, исследователь кино тоже Дмитрий Фролов. В жюри Национального конкурса документальных фильмов вошли сербский режиссер Горан Радованович, российско-сербская актриса Тина Стойилкович и российский режиссер Евгения Останина.
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Владимир ГоловнёвНастя КоркияМихаил ЛитвяковСергей ЛозницаВладимир МункуевГоран РадовановичДмитрий ФроловВаря Яковлева
фильмы
Бабий Яр. КонтекстДальний планЖизнь-паскудаЗа забором

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