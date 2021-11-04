«Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы получил Гран-при кинофестиваля «Послание к человеку»

фото: кадр из фильма «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы
Используя архивную съемку времен немецкой оккупации Украины и последующего десятилетия, фильм восстанавливает историческую канву трагедии в Бабьем Яру, когда безо всякого сопротивления со стороны местных жителей немецкая зондеркоманда расстреляла 33 771 еврея.
Приз за лучший документальный фильм разделили лента грузинской режиссерки Саломе Джаши «Укрощение сада» о принудительной миграции и чешский фильм о пожилой проститутке «Энни» Гелены Тржештиковой. Среди короткометражек наградами были отмечены три работы: 6-минутный мультфильм Вари Яковлевой«Жизнь-паскуда» об узбекском мигранте в Москве, игровая лента Насти Коркии«Почти весна» из программы Кинотавра-2021 и документальная история любви из Афганистана «Три песни для Беназир» Элизабет и Гулистан Мирзаи. Лучшим дебютом была признана эротическая короткометражка швейцарско-голландской художницы Наоми Пасифик «После комнаты», мировая премьера которой состоялась на кинофестивале в Локарно.
В Национальном конкурсе «Кентавр» за лучший фильм и Приз жюри получили фильмы Дмитрия Лукьянова «Клетки» и Марии Коган-Лернер «За забором» соответственно. Первый рассказал историю 25-летнего Никиты с редким генетическим заболеванием кожи, который вместе со своей девушкой ищет всевозможные экспериментальные способы остановить свою болезнь. Второй — при помощи документальной анимации показал жизнь в ПНИ.
фото: кадр из фильма «Клетки» Дмитрия Лукьянова
В Международном конкурсе экспериментальных фильмов IN SILICO победителями стали фильмы «А потом они зажгли море» катарского режиссер Маджид Аль-Ремайхи и «Метеор» видеохудожницы из Новосибирска Ани Цирлиной.
Смотр проходил в гибридном формате. Всего в трех конкурсных программах показали 76 фильмов. Международный конкурс оценивали французский художник и режиссер Зигфрид и российский режиссер Владимир Мункуев, экспериментальный — режиссеры Дмитрий Фролов и Ксения Охапкина и куратор, исследователь кино тоже Дмитрий Фролов. В жюри Национального конкурса документальных фильмов вошли сербский режиссер Горан Радованович, российско-сербская актриса Тина Стойилкович и российский режиссер Евгения Останина.
обсуждение >>