Первую часть «Звездных войн» покажут в сопровождении симфонического оркестра

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Оба картины включены в специальную программу Harbour

«Казнь» и «Медея» представят Россию на Роттердамском кинофестивале

4 ноября

Кэти Холмс работает с «Редкими предметами»

Актриса не только сыграет главную роль, но и выступит режиссером проекта