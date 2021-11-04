Первую часть «Звездных войн» покажут в сопровождении симфонического оркестра

Легендарный «Имперский марш» и другие музыкальные темы саги исполнит Московский симфонический оркестр «Русская филармония» под управлением Сергея Татаринова.
Фильм был снят Лукасом в 1977 году и положил начало культовой саге из восьми частей, принеся создателям в общей сложности семь статуэток «Оскар». Одна из них была присуждена композитору Джону Уильямсу за музыкальные произведения. В 2005 году Американский институт киноискусства назвал их лучшей музыкой к американскому фильму всех времен. Саундтрек также был сохранен Библиотекой Конгресса в Национальном реестре звукозаписи как культурно, исторически и эстетически значимый.
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