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Ветеран аниме-индустрии Масааки Юаса награжден Медалью Почета

5 ноября
2021 год

Новости кино >>
5 ноября 2021
В марте японское правительство внесло Масааки Юасу, живого классика аниме, в список из 808 кандидатов на получение Медали Почета. 3 ноября Юаса получил Медаль с пурпурной лентой – государственную награду, вручаемую за значительный вклад в достижения науки, спорта и искусства. Вместе с Юасой медалями отметили кинорежиссера Киёси Куросаву (приз лучшему режиссеру минувшего Венецианского кинофестиваля за фильм «Жена шпиона») и актер Сэиё Утино, который в этом году снялся в психологическом хорроре «Гомункул» и кулинарной комедии «Что ты ел вчера?» (в основе обоих — популярная манга).

Ветеран аниме-индустрии Масааки Юаса награжден Медалью Почета

Масааки Юаса уже полвека трудится в аниме-индустрии, из них 30 — как сценарист и режиссер. Среди наиболее известных работ мастера – «Кошачий суп», «Игра разума», «Человек-дьявол: Плакса», «Космический Денди» и «Руки прочь от кинокружка!».

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В этом году Юаса выпустил фэнтези-драму «Ину-о» о музыкальном дуэте необычных юношей. Аниме показали на международных смотрах Венеции, Торонто, Пусана, Варшавы и Токио, а на международном фестивале анимации в Пучхоне аниме завоевало спецприз. В японский прокат «Ину-о» выходит летом 2022 года.

Ветеран аниме-индустрии Масааки Юаса награжден Медалью Почета

Японские Медали Почета – семейство наград с разными орденскими лентами, ежегодно присуждаемых частным лицам за заслуги и достижения в различных областях. Традиционно вручаются дважды в год: 29 апреля в День Сёва (день рождения императора Хирохито) и 3 ноября в День культуры (день рождения императора Мэйдзи).

В прошлом году Медаль с пурпурной лентой присудили легендарной мангаке Румико Такахаси, создательнице таких произведений, как «Ранма ½», русалочий цикл («Лес русалок», «Шрам русалки», «Взгляд русалки»), «Инуяся» и «Несносные пришельцы».
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Ветеран аниме-индустрии Масааки Юаса награжден Медалью Почета фотографии
Ветеран аниме-индустрии Масааки Юаса награжден Медалью Почета фотографии
Ветеран аниме-индустрии Масааки Юаса награжден Медалью Почета фотографии
Ветеран аниме-индустрии Масааки Юаса награжден Медалью Почета фотографии
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