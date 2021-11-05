Ветеран аниме-индустрии Масааки Юаса награжден Медалью Почета

В марте японское правительство внесло Масааки Юасу
, живого классика аниме, в список из 808 кандидатов на получение Медали Почета. 3 ноября Юаса получил Медаль с пурпурной лентой – государственную награду, вручаемую за значительный вклад в достижения науки, спорта и искусства. Вместе с Юасой медалями отметили кинорежиссера Киёси Куросаву
(приз лучшему режиссеру минувшего Венецианского кинофестиваля за фильм «Жена шпиона»
) и актер Сэиё Утино
, который в этом году снялся в психологическом хорроре «Гомункул»
и кулинарной комедии «Что ты ел вчера?»
(в основе обоих — популярная манга).
Масааки Юаса уже полвека трудится в аниме-индустрии, из них 30 — как сценарист и режиссер. Среди наиболее известных работ мастера – «Кошачий суп»
, «Игра разума»
, «Человек-дьявол: Плакса»
, «Космический Денди»
и «Руки прочь от кинокружка!»
.
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В этом году Юаса выпустил фэнтези-драму «Ину-о»
о музыкальном дуэте необычных юношей. Аниме показали на международных смотрах Венеции, Торонто, Пусана, Варшавы и Токио, а на международном фестивале анимации в Пучхоне аниме завоевало спецприз
. В японский прокат «Ину-о» выходит летом 2022 года.
Японские Медали Почета – семейство наград с разными орденскими лентами, ежегодно присуждаемых частным лицам за заслуги и достижения в различных областях. Традиционно вручаются дважды в год: 29 апреля в День Сёва (день рождения императора Хирохито) и 3 ноября в День культуры (день рождения императора Мэйдзи).
В прошлом году Медаль с пурпурной лентой присудили легендарной мангаке Румико Такахаси
, создательнице таких произведений, как «Ранма ½»
, русалочий цикл («Лес русалок»
, «Шрам русалки»
, «Взгляд русалки»
), «Инуяся»
и «Несносные пришельцы»
.
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