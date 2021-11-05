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Тайка Вайтити адаптирует для кино графический роман Алехандро Ходоровски и Мёбиуса «Инкал»

5 ноября
2021 год

Новости кино >>
5 ноября 2021
Тайка Вайтити экранизирует знаменитый графический роман Алехандро Ходоровски и Мёбиуса «Инкал», опубликованный в конце 70-х, уверяет Deadline.

Тайка Вайтити адаптирует для кино графический роман Алехандро Ходоровски и Мёбиуса «Инкал»
фото: news9live.com

Режиссёр напишет сценарий вместе с Питером Уорреном и Джемейном Клементом, с которым сотрудничает со времён «Реальных упырей». Спродюсируют картину Primer Entertainment и издательство Humanoids, дебютирующее в кинематографе.

«Когда генеральный директор Humanoids Фабрис Гигер познакомил меня с работой Тайки Вайтити, мне стало очевидно, что это именно он. Я полностью доверяю творчеству Тайки, чтобы наделить "Инкал" потрясающим взглядом, интимным и в то же время космическим», — прокомментировал Ходоровски.



«Инкал», основанный на наработках мастера для нереализованной им «Дюны», представляет собой космическую оперу. В ней повествуется о частном детективе Джоне Дифуле, нашедшем таинственный артефакт. Он обладает огромной силой, а потому им пытаются завладеть многие обитатели галактики.

По словам Вайтити, «фильмы и графические романы Алехандро Ходоровски оказывают на меня и многих других сильное влияние уже долгое время. Я был ошеломлён возможностью воплотить в жизнь этих культовых героев и благодарен Алехандро, Фабрису и всем причастным за доверие».
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