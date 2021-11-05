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Третий сезон сериала «Сквозь снег» выйдет зимой 2022 года

5 ноября
2021 год

Новости кино >>
5 ноября 2021
Третий сезон антиутопии «Сквозь снег» стартует на телеканале TNT 24 января 2022 года, сообщает TVLine.

Третий сезон сериала «Сквозь снег» выйдет зимой 2022 года

Сюжет сериала основан на популярном фильме Пон Джун Хо, вышедшем в 2013 году. Главные роли закреплены за Дженнифер Коннелли и Давидом Диггсом. В августе 2021-го стало известно, что шоу продлили на четвёртый сезон.

Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. По сюжету мир претерпел техногенную катастрофу, которая привела к новому ледниковому периоду. По трансевразийской магистрали мчится гигантский поезд, заполненный выжившими. В поезде царит строгая классовая иерархия: от правящей элиты в первых вагонах до угнетённых в хвосте.
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№ 1
Ивана Болич   5.11.2021 - 13:15
Честно говоря, даже интересно, кто так долго смотрит этот сериал? Мне после первого сезона стало очень скучно, повороты уже совсем не впечатляли ( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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