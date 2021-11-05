Третий сезон сериала «Сквозь снег» выйдет зимой 2022 года

Третий сезон антиутопии «Сквозь снег
» стартует на телеканале TNT 24 января 2022 года, сообщает TVLine
.
Сюжет сериала основан на популярном фильме Пон Джун Хо
, вышедшем в 2013 году. Главные роли закреплены за Дженнифер Коннелли
и Давидом Диггсом
. В августе 2021-го стало известно
, что шоу продлили на четвёртый сезон.
Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. По сюжету мир претерпел техногенную катастрофу, которая привела к новому ледниковому периоду. По трансевразийской магистрали мчится гигантский поезд, заполненный выжившими. В поезде царит строгая классовая иерархия: от правящей элиты в первых вагонах до угнетённых в хвосте.
обсуждение >>