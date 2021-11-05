Правительство Москвы поддержит создателей авторской анимации грантами до 3 млн рублей

Московские анимационные студии, удостоенные престижных наград на профильных конкурсах и фестивалях за авторскую анимацию, получат грантовую поддержку. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Мэра Москвы
, прием заявок
, стартующий 8 ноября, продлится до 10 декабря включительно.
«Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации, которые успешно представляют наш город на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Размер выплаты — от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Всего на эти цели выделено более 10 миллионов рублей», —
рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Она также отметила, что это уже вторая программа поддержки анимационных студий с начала текущего года — в октябре гранты в размере около 84 миллионов рублей вручили 14 представителям коммерческой анимации.
На сумму гранта окажет влияние конкурс или фестиваль, где участвовала компания. В утвержденный список включено более 120 национальных и международных мероприятий индустрии кино и анимации по всему миру — от Аргентины до Японии. Они распределены по трем категориям по уровню престижности. Следующим критерием определения размера гранта является полученная награда. Претендентами на выплату числятся обладатели Гран-при, победители и номинанты конкурсов и фестивалей.
По словам руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, «этот грант — от самой идеи до механизма расчета его суммы — разработан в партнерстве с анимационными студиями. Они участвовали во всех наших совещаниях по поводу этой меры поддержки. Анимация в России за последние годы прошла серьезный путь от нескольких разрозненных компаний до самостоятельной индустрии. Предприятия в этом сегменте в 2021 году получили собственный ОКВЭД
(общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. mos.ru)».
Полученные компаниями средства пойдут на оплату труда, продвижение продукции на национальном и мировом рынке, регистрационные взносы для участия в профильных фестивалях, привлечение художников и разработчиков анимационного продукта.
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