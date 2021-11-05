София Вергара станет наркобаронессой Гризельдой Бланко

София Вергара
получила главную роль в шестисерийной драме Netflix «Гризельда». Актриса предстанет в образе колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко, застреленной в начале осени 2012 года, уточняет Collider
.
За сценарий и продюсирование отвечает Эрик Ньюман («Нарко
»), шоураннером числится Ингрид Эскайеда, а Вергара возьмёт на себя функции исполнительного продюсера.
Бланко, получившая прозвище «Чёрная вдова», была создателем и главой одного из самых прибыльных картелей в истории. Женщина вела двойную жизнь, так как была одновременно любящей матерью и боссом мафии. Она использовала свой невероятный магнетизм и индивидуальность, чтобы переключаться между семьей и бизнесом, в конечном итоге совершая ужасные преступления. По словам Вергары, «Гризельда Бланко управляла многомиллиардной империей за годы до того, как этим начали заниматься мужчины»
.
Это уже не первое обращение кинематографистов к пресловутой кокаиновой баронессе. В 2018-м ее образ в фильме «Крестная мать кокаина: История Гризельды Бланко» воплотила Кэтрин Зета-Джонс
, а в 2019-м поговаривали о картине с Дженнифер Лопес
.
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