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София Вергара станет наркобаронессой Гризельдой Бланко

5 ноября
2021 год

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5 ноября 2021
София Вергара получила главную роль в шестисерийной драме Netflix «Гризельда». Актриса предстанет в образе колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко, застреленной в начале осени 2012 года, уточняет Collider.

За сценарий и продюсирование отвечает Эрик Ньюман («Нарко»), шоураннером числится Ингрид Эскайеда, а Вергара возьмёт на себя функции исполнительного продюсера.


Бланко, получившая прозвище «Чёрная вдова», была создателем и главой одного из самых прибыльных картелей в истории. Женщина вела двойную жизнь, так как была одновременно любящей матерью и боссом мафии. Она использовала свой невероятный магнетизм и индивидуальность, чтобы переключаться между семьей и бизнесом, в конечном итоге совершая ужасные преступления. По словам Вергары, «Гризельда Бланко управляла многомиллиардной империей за годы до того, как этим начали заниматься мужчины».

Это уже не первое обращение кинематографистов к пресловутой кокаиновой баронессе. В 2018-м ее образ в фильме «Крестная мать кокаина: История Гризельды Бланко» воплотила Кэтрин Зета-Джонс, а в 2019-м поговаривали о картине с Дженнифер Лопес.
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