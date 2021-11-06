Безлюдный Балтийск, продюсер Арсений Робак и герой Максим Щёголев: Репортаж со съемок сериала «Порт»

«Киностудия КИТ» продолжает работу над 12-серийным остросюжетным детективным сериалом «Порт» режиссера Вячеслава Кириллова с Максимом Щёголевым в роли боевого офицера, потерявшего лучшего друга на войне в Сирии. Проект должен выйти на экраны в следующем году, сейчас активно идет монтажно-тонировочный период. А незадолго до окончания съемок Кино-Театр.Ру побывал на площадке неподалеку от Калининграда – в небольшом городке Балтийске, который стал эпицентром криминальной драмы.
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"
Безлюдные пространства Балтийска заполнены вязким туманом, редким серым дождем и отсутствующим городским освещением. Невысокие жилые дома и вездесущий памятник Ленину встраиваются в довоенную память города: сказочные черепичные крыши, совсем игрушечный красно-белый маяк, немецкая кирха, шведская цитадель в форме пятиконечной звезды образуют ансамбль самого нерусского русского города. В Балтийске есть крупнейшая база военно-морского флота России, а еще – порт.
Выстрелы в порту настоящие: неподалеку от съемочной площадки находится закрытый военный объект, где проводят боевые учения. Огромное бетонированное пространство порта заставлено грузовыми контейнерами, у берега маячат неприветливые корабли. Рядом морская граница, поэтому в сам порт попасть не так-то непросто – сложная система пропусков и запрет на съемку создают ощущение тотальной секретности.
«Я не первый раз снимаюсь в порту. Это красиво, особенно для нас, жителей бетонных коробок. Здесь воздух, горизонт. Можно с четвертого этажа увидеть море, огромный парк. Вон через метров 800 стоят пограничники. Они не любят, если в ту сторону направляют камеру или нарушают их покой. Поначалу я не знал, что будут снимать в Балтийске, только прочитал историю. Я люблю всё, что связано с дружескими мужскими коллективами: драки, трюки, гонки, перестрелки. Это моя среда, в которой мне очень комфортно. Ну и романтический замут, куда же без него. И военная составляющая истории меня тоже зацепила», – рассказывает исполнитель главной роли Максим Щёголев.
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"
По сюжету его герой – Михаил Самойлов – возвращается домой, в родной портовый город Янтарск, чтобы помогать вдове своего лучшего друга Игоря Макарова (Александр Барановский). Он винит в его гибели себя, не зная, что Игорь на самом деле жив и спустя несколько лет окажется совсем не тем, кем казался. Небольшой портовый город становится местом борьбы не на жизнь, а на смерть, и череда преступлений всегда приводит к одному человеку – хозяину порта Куприянову, которого играет Алексей Барабаш.
«У моего героя вечная проблема – проблема власти и денег. Он не идет на компромиссы. Он достаточно жестокий, объемный персонаж. Сюжет непредсказуем, и в этом его магия, – говорит Барабаш. – Долгие годы мы пытаемся развить жанр детектива в сериалах. Замечательно, что появляются такие молодые продвинутые ребята, которые не просто поставили штатив, как в старых школах, а подбирают интересные кадры, локации. Возникает атмосфера достоверности и зрелищности картинки».
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"
Помимо Балтийска в кадре появится порт Калининграда и другие знаковые места города – калининградский собор, старый форт и музей Канта. «Порт» станет продюсерским дебютом Арсения Робака, который с особым трепетом подходил к выбору локации для съемок.
«Мы сначала расстроились, что приехали в Калининград. Не было масштабности. Залив искусственный. Подумали, что лучше было поехать в Новороссийск – там, наверно, все по-другому. Решили поехать посмотреть порт в Балтийске, приехали сюда и офигели от видов. Поняли, что снимать будем именно здесь. Со съемками нам помогали ребята из Калининграда – без них было бы тяжело, объект режимный, мы, например, не можем снимать в определенной части порта, потому что там находится военная база и сейчас идут учения. В этом проекте меня лично привлекла атмосфера: порт, море. Это вам не по подмосковным лесам бегать. Ну и история, конечно. Интересна история человека, который возвращается с войны и вдруг становится на защиту города. На войне он защищал страну, а в городе он начинает отстаивать интересы главной героини и города в целом. Вот это и заинтересовало», – отмечает начинающий продюсер.
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"
Кроме драматичной истории и захватывающих декораций зрителя ждут секретные послания, оставленные режиссером. Специфика детективного жанра вдохновила Вячеслава Кириллова добавить в сериал «пасхалки» и специальные QR-коды – если смотреть сериал с ноутбука, во время паузы можно поднести телефон к экрану, перейти по коду и узнать, какую тайну создатели сериала «Порт» оставили для самого внимательного зрителя.
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