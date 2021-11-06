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Призраки, магия и джиу-джитсу: новый трейлер «Магической битвы 0. Фильм»

6 ноября
2021 год

Новости кино >>
6 ноября 2021
Вышел новый трейлер полнометражного аниме «Магическая битва 0. Фильм» — экранизации так называемого «Нулевого тома», приквела «Магической битвы». Наконец-то, раскрываются некоторые детали сюжета. Премьера в японских кинотеатрах намечена на 24 декабря. О прокате в других странах пока не сообщалось.



Юный Юта Окоцу со школьной подругой Рикой поклялись пожениться, но девочка погибла в ДТП, а затем превратилась в Проклятие — невидимую для обычных людей сущность, поглощающую жизненную и магическую энергию. Из-за данной клятвы Рика намертво привязана к Юте, но, по счастью, тот попадает к волшебникам, владеющим джиу-джитсу, и поступает в Токийский столичный магический техникум, где обучается контролировать Рику. Однако проклятия и злые духи — далеко не самое опасное, что есть в этом мире.

За постановку приквела отвечает Пак Сон Ху, ранее работавший над первым сезоном «Магической битвы» и аниме-сериалом «Бог старшей школы». Протагониста Юту Окоцу озвучит сэйю Мэгуми Огата, подарившая голос Синдзи Икари из «Евангелиона». Звучащую в трейлере композицию Itto, которая станет заглавной темой фильма, написала и исполнила рок-группа King Gnu. На родине они собрали за последние шесть лет множество наград, а их прошлогодняя пластинка Ceremony стала дважды платиновой. Производством полнометражной ленты занимается студия MAPPA («Атака титанов», «Дорохэдоро», «Зомбиленд. Сага»).

Призраки, магия и джиу-джитсу: новый трейлер «Магической битвы 0. Фильм»

«Магическая битва» — одна из самых популярных современных сёнэн-франшиз — рассказывает о не по годам могучем старшекласснике Юдзи Итадори, который нелепым образом становится ключевой фигурой для многолетней битвы между магами и Проклятиями. Юдзи с друзьями случайно распечатывают мощный артефакт — палец Сукуна, Короля Проклятий. Чтобы спасти друзей от неминуемых последствий, Итадори проглатывает скукоженный обрубок, но вместо того, чтобы стать рабом одного из величайших злых духов, он узнает, что может его контролирует. Токийские маги решают найти оставшиеся части Сукуна, скормить их старшекласснику, а после — уничтожить вместе с Королем Проклятий внутри.

Оригинальная манга Гэгэ Акутами вышла в 2017 году — и за несколько лет ворвалась в топы почти всех опросников и списков. Первый сезон аниме-адаптации вышел в 2020 году. Несмотря на скорый релиз приквела, второй сезон еще не анонсирован.
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обсуждение >>
№ 1
Милена Кушнарь   6.11.2021 - 12:37
Если честно, уже в какой-то момент просто теряешься в этом бесконечном потоке манг, аниме, фильмов, экранизаций - очень много всего на эту тему в последнее время читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Призраки, магия и джиу-джитсу: новый трейлер «Магической битвы 0. Фильм» фотографии
Призраки, магия и джиу-джитсу: новый трейлер «Магической битвы 0. Фильм» фотографии
Призраки, магия и джиу-джитсу: новый трейлер «Магической битвы 0. Фильм» фотографии
Призраки, магия и джиу-джитсу: новый трейлер «Магической битвы 0. Фильм» фотографии
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