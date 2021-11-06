Ким Кэттролл расскажет, как встретила вашего папу

Действие сериала «Как я встретила вашего папу» развернется в наши дни. Кэттролл воплотит образ повзрослевшей Софи – героини Хилари Дафф, которая рассказывает сыну о знакомстве с мужем. Компанию ей составят персонажи в исполнении Криса Лоуэлла, Франсии Рэйса, Тома Эйнсли и Сураджа Шармы, которым предстоит решать сердечные вопросы уже с помощью приложений.
Сценарий напишет дуэт Исаака Аптакера и Элизабет Бергер, работавший над сериалом «С любовью, Саймон». Режиссерское кресло займет Памела Фрайман, а одним из продюсеров выступит Хилари Дафф.
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