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Ким Кэттролл расскажет, как встретила вашего папу

6 ноября
2021 год

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6 ноября 2021
Звезда «Секса в большом городе» и обладательница «Золотого глобуса» Ким Кэттролл сыграет в спин-оффе романтического ситкома «Как я встретил вашу маму», сообщает Deadline.

Ким Кэттролл расскажет, как встретила вашего папу
фото: Getty Images

Действие сериала «Как я встретила вашего папу» развернется в наши дни. Кэттролл воплотит образ повзрослевшей Софи – героини Хилари Дафф, которая рассказывает сыну о знакомстве с мужем. Компанию ей составят персонажи в исполнении Криса Лоуэлла, Франсии Рэйса, Тома Эйнсли и Сураджа Шармы, которым предстоит решать сердечные вопросы уже с помощью приложений.

Сценарий напишет дуэт Исаака Аптакера и Элизабет Бергер, работавший над сериалом «С любовью, Саймон». Режиссерское кресло займет Памела Фрайман, а одним из продюсеров выступит Хилари Дафф.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Hulu.
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