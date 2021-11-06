Ариана Гранде и Синтия Эриво станут ведьмами из страны Оз

Ариана Гранде и Синтия Эриво получили роли в кинематографической адаптации бродвейского мюзикла Стивена Шварца «Злая». Гранде сыграет добрую ведьму Глинду, Эриво — злую зеленокожую Эльфабу, пишет Deadline.
фото: Deadline
Оригинальный мюзикл был поставлен в 2003 году и все эти годы с успехом идет на Бродвее, став обладателем «Грэмми» и других премий. В основе его сюжета — роман Грегори Магвайера «Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы». Повествование ведется от лица двух ведьм из страны Оз, которые противостоят тирану Волшебнику и соперничают друг с другом в борьбе за возлюбленного.
Как и мюзиклом, постановкой фильма занимается Universal Pictures. В настоящее время он находится в разработке, съемки начнутся летом 2022 года в Великобритании. Режиссером станет Джон М. Чу, известный по ромкому «Безумно богатые азиаты».
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