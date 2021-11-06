Ариана Гранде и Синтия Эриво станут ведьмами из страны Оз

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Съемки криминальной драмы «Что осталось» начнутся в декабре в Финляндии

Стеллан Скарсгард исполнит главную роль в дебютной картине китайского художника Рана Хуана

Актриса сыграет в спин-оффе популярного ситкома «Как я встретил вашу маму»

Ким Кэттролл расскажет, как встретила вашего папу

6 ноября

Призраки, магия и джиу-джитсу: новый трейлер «Магической битвы 0. Фильм»

Панда готовится к бою, а экранизация «Нулевого тома» — к прокату