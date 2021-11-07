На модернизацию Киностудии Горького потратят более 1 млрд рублей

Центральную киностудию детских и юношеских фильмов им. М. Горького к 2026 году превратят в многофункциональный кинематографический центр с современной инфраструктурой и услугами полного цикла для производства цифрового контента. На реконструкцию комплекса, начиная с 2021 года, государство потратит более 1 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
фото: Юрий Машков/ТАСС
Согласно документу, с 2021 по 2024 год киностудии будут выделяться ежегодные субсидии по 290 млн рублей. Эти деньги позволят провести модернизацию инженерных систем, капитальный ремонт помещений и закупить современное оборудование. Планируется, что к 2026 году она обзаведется новыми и реконструирует старые павильоны, откроет широкоформатный кинозал, мультимедийный музей истории кино, киношколу и детский центр.
В октябре 2019 года к управлению пришла новая команда во главе с продюсером Юлианой Слащёвой. В 2020-м Совет директоров утвердил новую концепцию развития вплоть до 2026 года. За это время планируется отснять 33 игровых фильма и более 100 часов документального кино, возродить киножурнал «Хочу все знать», запустить пять собственных линеек научно-популярного контента. В дальнейших планах киностудии – увеличение объемов производства. Тематическая направленность работы останется неизменной. Это детское, молодежное и семейное кино.
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