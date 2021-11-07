Правительство утвердило постановление о бесплатном втором высшем в области искусств

Начиная со следующего учебного года второе и последующее высшее образование в сфере искусства можно будет получить бесплатно, соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. В согласованном списке семь специальностей и десять ВУЗов, включая ВГИК.
фото: Дмитрий Азаров | «Коммерсант»
К специальностям, которые можно будет освоить за счет бюджетных средств, отнесли режиссуру театра, кино и телевидения, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композицию, музыкальную звукорежиссуру и звукорежиссуру аудиовизуальных искусств, а также литературное творчество.
Среди профильных ВУЗов назвали ВГИК, ГИТИС, Театральный институт им. Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М. Щепкина, Школу-студию МХАТ и Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Также в список попали Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова и Литературный институт имени А.М.Горького.
Претендентов ждут профессиональные и творческие испытания, ЕГЭ сдавать не придется. Отбор будет проходить на конкурсной основе отдельно от абитуриентов, поступающих впервые. На количестве бюджетных мест для них это решение не скажется.
По прежнему законодательству в России бесплатно можно было получить только одно высшее образование. При этом в творческие профессии, в частности режиссуру театра и кино, нередко шли люди, уже имеющие значительный учебный, трудовой и жизненный опыт.
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