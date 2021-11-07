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Микки Рурк составит компанию Дольфу Лундгрену в боевике «Секция 8»

7 ноября
2021 год

Новости кино >>
7 ноября 2021
Актер, боксер и лауреат премии «Золотой глобус» Микки Рурк присоединился к мастеру боевых искусств и бодибилдеру Дольфу Лундгрену в касте боевика «Секция 8», пишет Variety.

Микки Рурк составит компанию Дольфу Лундгрену в боевике «Секция 8»
фото: Variety

Фильм расскажет историю бывшего солдата, который, отомстив за убийство своей семьи, попал в тюрьму. Шанс выйти на свободу ему даст работа на секретное правительственное агентство.

Ранее стало известно, что в актерский состав также входят Скотт Эдкинс, пересекавшийся с Лундгреном во вторых «Неудержимых», четвертом «Универсальном солдате», фантастическом экшне «Легенды: Гробница дракона» и свежем триллере «Падение замка», Райан Квантен, Дермот Малруни и фронтмен рок-группы Blue October Джастин Фёрстенфелд.

Режиссером фильма назначен привычный к брутальным историям Кристиан Сесма. Самой известной его работой стал боевик «Сорвать куш» с Люком Госсом и Вэлом Килмером.
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