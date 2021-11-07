Микки Рурк составит компанию Дольфу Лундгрену в боевике «Секция 8»

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В списке семь творческих специальностей и десять вузов

Правительство утвердило постановление о бесплатном втором высшем в области искусств

Актер сыграет оборотня в специальном Хэллоуин-эпизоде для Disney+

7 ноября

На модернизацию Киностудии Горького потратят более 1 млрд рублей

К 2026 году она должна стать многопрофильной площадкой с кинозалом, музеем, киношколой и комплексом постпродакшна