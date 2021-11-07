Микки Рурк составит компанию Дольфу Лундгрену в боевике «Секция 8»

Актер, боксер и лауреат премии «Золотой глобус» Микки Рурк
присоединился к мастеру боевых искусств и бодибилдеру Дольфу Лундгрену
в касте боевика «Секция 8»
, пишет Variety
.
фото: Variety
Фильм расскажет историю бывшего солдата, который, отомстив за убийство своей семьи, попал в тюрьму. Шанс выйти на свободу ему даст работа на секретное правительственное агентство.
Ранее стало известно, что в актерский состав также входят Скотт Эдкинс
, пересекавшийся с Лундгреном во вторых «Неудержимых»
, четвертом «Универсальном солдате»
, фантастическом экшне «Легенды: Гробница дракона»
и свежем триллере «Падение замка»
, Райан Квантен
, Дермот Малруни
и фронтмен рок-группы Blue October Джастин Фёрстенфелд
.
Режиссером фильма назначен привычный к брутальным историям Кристиан Сесма
. Самой известной его работой стал боевик «Сорвать куш»
с Люком Госсом
и Вэлом Килмером
.
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