«Золотая коллекция»: «Вечное движение» как первый фильм, снятый методом кинонаблюдения

Новая серия интернет-проекта «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» посвящена «Вечному движению. Perpetuum mobile» Майи Меркель — первому в СССР фильму, снятому методом длительного наблюдения. Картина рассказывает о государственном ансамбле народного танца и его руководителе — народном артисте СССР, лауреате госпремий Игоре Моисееве.
Майя Меркель с самого начала решила отказаться от «парадных» съемок, дикторского текста и даже от интервью с героями фильма. Она построила свою картину исключительно на кинонаблюдении, снимая героев в их повседневной жизни, в репетиционных буднях, когда камера от долгого присутствия становится «невидимой» и ей удается ухватить поток жизни в его естественности. В 1967 году, когда снимался фильм, это было настоящее новаторство и подлинный риск, так как опыта съемок такого рода ни у кого еще не было, а громоздкие синхронные камеры, малочувствительная пленка и примитивное звуковое оборудование делали эту затею невероятно сложной.
В 1967 году, когда снимался фильм, это было настоящее новаторство и подлинный риск, так как сложности были на каждом шагу, в том числе и со звуком. Всего было снято 45 км пленки, но потом во время монтажа даже пришлось привлекать глухонемых, умеющих читать по губам, чтобы доозвучить важные реплики.
Но результат стоил затраченных усилий. Когда картина вышла в прокат, она шла первым экраном, собирая полные залы, что для документального фильма – большая редкость.
«Причина успеха фильма, конечно, не только в новой технологии съемок. Майя Меркель решительно опрокидывает привычные представления о творчестве как сплошном празднике и непрерывных озарениях. Ломает сложившиеся в советском кино штампы фильмов о выдающихся деятелях искусств. Творчество здесь тяжелый повседневный изнурительный труд. А главный герой фильма – Игорь Моисеев – представлен фигурой сложной, неоднозначной», — говорит режиссер Алексей Ханютин.
Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» создается Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом «Кино-Театр.Ру» при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Параллельно с работой над проектом идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию».
Цель проекта - познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.
Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали 10 самых-самых, которые будет представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в этот шорт лист, будет снят небольшой фильм, который расскажет о ее авторах, об историческом контексте ее создания и о том, почему эту лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино».
Первая серия проекта была посвящена основоположнику неигрового кино в России Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой». Вторая – картине «Госпожа Тундра» Сергея Мирошниченко, ставшей первой в ряду экологических фильмов, ознаменовавших начало Перестройки в отечественном кинематографе, третья — документальному фильму «Катюша» Виктора Лисаковича, для съемок которого впервые в отечественном кинематографе была применена скрытая камера. Четвертая сериая рассказывает про фильм Михаила Кауфмана «Весной». Всего в сезоне 2021 года зрители увидят 10 эпизодов «Золотой коллекции».
Авторы проекта также запустили работу по оцифровке и реставрации фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию» – договоренность об этом достигнута с Госфильмофондом России и цифровым архивом NET-FILM.
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