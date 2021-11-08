Мел Гибсон выйдет на след ведьмы

Мел Гибсон
сыграет в приключенческом фэнтези «Летние мальчики» (Boys of Summer), уверяет The Hollywood Reporter
.
Главная роль в картине производства студий Nickel City Pictures, Novo Media Group и Pastime Pictures закреплена за Мейсоном Тэмсом, обратившим на себя внимание участием в грядущем хоррор-триллере «Чёрный телефон
». За постановку отвечает Дэвид Хенри, получивший известность благодаря образу, созданному им в сериале «Волшебники из Вэйверли». Авторами сценария выступили Корнелиус Юлиано и Брайан Шульц («Снупи и мелочь пузатая в кино
»). Съемки начнутся в декабре на территории Северной Каролины, в городе Уилмингтон.
По словам Хенри, зрителей ожидает «история из детства, которая заставляет работать воображение и окунает нас в мир, где герои сражаются со старыми и новыми чудовищами».
Тэмс играет мальчика, который после загадочного исчезновения своего лучшего друга начинает подозревать, что некое сверхъестественное существо может охотиться на детей, проживающих на острове Мартас-Винъярд. Он обращается за помощью к стареющему детективу в исполнении Гибсона, и вскоре они обнаруживают, что идут по следу ведьмы, которая недавно ушла на покой и обосновалась в их краях.
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