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Мел Гибсон выйдет на след ведьмы

8 ноября
2021 год

Новости кино >>
8 ноября 2021
Мел Гибсон сыграет в приключенческом фэнтези «Летние мальчики» (Boys of Summer), уверяет The Hollywood Reporter.

Главная роль в картине производства студий Nickel City Pictures, Novo Media Group и Pastime Pictures закреплена за Мейсоном Тэмсом, обратившим на себя внимание участием в грядущем хоррор-триллере «Чёрный телефон». За постановку отвечает Дэвид Хенри, получивший известность благодаря образу, созданному им в сериале «Волшебники из Вэйверли». Авторами сценария выступили Корнелиус Юлиано и Брайан Шульц («Снупи и мелочь пузатая в кино»). Съемки начнутся в декабре на территории Северной Каролины, в городе Уилмингтон.


По словам Хенри, зрителей ожидает «история из детства, которая заставляет работать воображение и окунает нас в мир, где герои сражаются со старыми и новыми чудовищами».

Тэмс играет мальчика, который после загадочного исчезновения своего лучшего друга начинает подозревать, что некое сверхъестественное существо может охотиться на детей, проживающих на острове Мартас-Винъярд. Он обращается за помощью к стареющему детективу в исполнении Гибсона, и вскоре они обнаруживают, что идут по следу ведьмы, которая недавно ушла на покой и обосновалась в их краях.
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