Фильм «Вера мечтает о море» получил гран-при 34-го Токийского международного кинофестиваля

Картина режиссера из Косова Калтрины Красничи «Вера мечтает о море» удостоена гран-при 34-го Токийского международного кинофестиваля. Список остальных лауреатов смотра опубликован на его сайте
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Специальным призом жюри отмечена лента Теодоры Михай «Гражданское», созданная кинематографистами Бельгии, Румынии и Мексики. Лучшим режиссером признан казах Дарежан Омирбаев
, поставивший «Поэта». Среди актрис победу одержала мексиканка Джулия Чавес, сыгравшая в «Другом Томе
», а среди актеров — команда турецкой картины «Четыре стены»: Амир Агаи, Фатих Аль, Барыш Йыльдиз и Онур Булду. Приз зрительских симпатий вручили фильму японского постановщика Даиго Мацуи «Просто вспоминая». За художественный вклад наградили азербайджанскую ленту «Журавлиный фонарь» Хилала Байдарова. Лучшим азиатским фильмом стала картина иранца Хуссейна Техрани «Мир, северное полушарие».
В конкурсной программе Токийского фестиваля участвовало 15 работ из Азербайджана, Албании, Ирана, Казахстана, Китая, Южной Кореи и Японии. Президентом жюри смотра в этом году выступила Изабель Юппер
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