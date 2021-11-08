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Драма Антона Борматова «Владивосток» признана лучшим романтическим фильмом фестиваля в Шэньчжэне

8 ноября
2021 год

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8 ноября 2021
«Владивосток» Антона Борматова получил приз Восьмого Шэньчжэньского кинофестиваля в категории «Лучший романтический фильм». Об этом сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм».

Драма Антона Борматова «Владивосток» признана лучшим романтическим фильмом фестиваля в Шэньчжэне
фото: mosfilm.ru

По сюжету драмы, молодой военнослужащий Виктор после случайного убийства человека пускается в бега. Во Владивостоке он разыскивает старого друга, который может нелегально вывезти его из страны. Однако этот город, кажется, не хочет отпускать — Виктор встречает роковую красавицу Нику.

Главные роли в картине исполнили Анастасия Талызина и Андрей Грызлов, а компанию им составили Иван Шахназаров, Виталий Кищенко, Кирилл Плетнёв, Сергей Легостаев и актеры театров Владивостока. Общероссийская премьера фильма запланирована на декабрь этого года.
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