Драма Антона Борматова «Владивосток» признана лучшим романтическим фильмом фестиваля в Шэньчжэне

«Владивосток
» Антона Борматова
получил приз Восьмого Шэньчжэньского кинофестиваля
в категории «Лучший романтический фильм». Об этом сообщается на сайте
киноконцерна «Мосфильм».
По сюжету драмы, молодой военнослужащий Виктор после случайного убийства человека пускается в бега. Во Владивостоке он разыскивает старого друга, который может нелегально вывезти его из страны. Однако этот город, кажется, не хочет отпускать — Виктор встречает роковую красавицу Нику.
Главные роли в картине исполнили Анастасия Талызина
и Андрей Грызлов
, а компанию им составили Иван Шахназаров
, Виталий Кищенко
, Кирилл Плетнёв
, Сергей Легостаев
и актеры театров Владивостока. Общероссийская премьера фильма запланирована на декабрь этого года.
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