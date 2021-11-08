«Нуучча» и «Здоровый человек» отправятся в Таллин

Картину Владимира Мункуева «Нуучча» покажут в рамках программы «Свежие веяния» 25-го ежегодного кинофестиваля в Таллине, который пройдет с 12 по 28 ноября. В секции представлены 48 фильмов из разных стран, уже получившие награды на других известных смотрах и интересные для самой широкой аудитории, уточняет пресс-служба кинокомпании «Место силы».
Картина была представлена на кинорынке Industry@Tallin& Baltic Event в Таллине в 2020 году и стала победителем программы Works in Progress Awards в категории Post Production Awards. Затем Мункуев получил приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре», а сама лента — Гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах в конкурсе «Восток-Запад».
фото: пресс-служба кинокомпании «Место силы»
В этом году в секции Industry@Tallin& Baltic Event будет представлена новая режиссерская работа Петра Тодоровского «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. 20 ноября в 11:55 режиссер расскажет в «Беседе у камина» о различиях работы над сценарием и режиссуре сериалов по сравнению с полнометражными фильмами от стадии разработки и до полной реализации.
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