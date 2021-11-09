Женщина, ради которой стоит убивать: смертельный флирт киллеров в трейлере «Убивающей любви»

У нового аниме-сериала «Убивающая любовь»
, напоминающего предысторию боевика «Мистер и миссис Смит
», появился второй трейлер.
Шато Данкворт — молодая наемная убийца экстра-класса. Ее следующая цель – легендарный ассасин Сон Рян Ха, однажды за ночь ликвидировавший 18 чиновников. Миссия оказывается не по зубам Данкворт, но после поражения Сон предлагает ей обменяться телефонами и вообще, похоже, влюбился. Теперь он повсюду преследует Шато и выполняет ее заказы, чтобы у них была возможность провести больше времени вместе. Флирт между двумя смертельно опасными охотниками за головами происходит на фоне кровавых разборок, да и Шато до конца не решила: завершить теперь миссию или нет.
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Взвейтесь кострами, синие ночи! «Сонни Бой» — грандиозное аниме о том, куда уходит детство
Оригинальная дзёсэй-манга (для девушек и женщин от 18 лет) написана мангакой под псевдонимом Fe
в 2015 году. Постановкой романтического экшна занимается Хидэаки Оба
— режиссер эпизодов «Хеллсинг Ultimate»
и «Реквиема из тьмы»
. Главных героев озвучат сэйю Саори Ониси
(Нодзоми из недавнего «Сонни Боя»
) и Хиро Симоно
(Зеницу Агацума из «Истребителя демонов»
).
За производство отвечает студия Platinum Vision
(«Слуга Вампир»
, «Линия Дьявола»
). Премьера запланирована на январь 2022 года.
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