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Женщина, ради которой стоит убивать: смертельный флирт киллеров в трейлере «Убивающей любви»

9 ноября
2021 год

Новости кино >>
9 ноября 2021
У нового аниме-сериала «Убивающая любовь», напоминающего предысторию боевика «Мистер и миссис Смит», появился второй трейлер.



Шато Данкворт — молодая наемная убийца экстра-класса. Ее следующая цель – легендарный ассасин Сон Рян Ха, однажды за ночь ликвидировавший 18 чиновников. Миссия оказывается не по зубам Данкворт, но после поражения Сон предлагает ей обменяться телефонами и вообще, похоже, влюбился. Теперь он повсюду преследует Шато и выполняет ее заказы, чтобы у них была возможность провести больше времени вместе. Флирт между двумя смертельно опасными охотниками за головами происходит на фоне кровавых разборок, да и Шато до конца не решила: завершить теперь миссию или нет.

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Оригинальная дзёсэй-манга (для девушек и женщин от 18 лет) написана мангакой под псевдонимом Fe в 2015 году. Постановкой романтического экшна занимается Хидэаки Оба — режиссер эпизодов «Хеллсинг Ultimate» и «Реквиема из тьмы». Главных героев озвучат сэйю Саори Ониси (Нодзоми из недавнего «Сонни Боя») и Хиро Симоно (Зеницу Агацума из «Истребителя демонов»).

Женщина, ради которой стоит убивать: смертельный флирт киллеров в трейлере «Убивающей любви»

За производство отвечает студия Platinum Vision («Слуга Вампир», «Линия Дьявола»). Премьера запланирована на январь 2022 года.
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Женщина, ради которой стоит убивать: смертельный флирт киллеров в трейлере «Убивающей любви» фотографии
Женщина, ради которой стоит убивать: смертельный флирт киллеров в трейлере «Убивающей любви» фотографии
Женщина, ради которой стоит убивать: смертельный флирт киллеров в трейлере «Убивающей любви» фотографии
Женщина, ради которой стоит убивать: смертельный флирт киллеров в трейлере «Убивающей любви» фотографии
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