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Дикаприо сыграет главу американской религиозной секты Джима Джонса

9 ноября
2021 год

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9 ноября 2021
Леонардо Ди Каприо исполнит ведущую роль в художественной ленте «Джим Джонс» о лидере религиозного культа, стоявшего за самоубийством более чем 900 человек. Актер находится на заключительной стадии переговоров относительно деталей будущих съемок, сообщает Deadline.

Леонардо Ди Каприо / Джим Джонс
фото: Deadline

Джим Джонс – протестантский проповедник. В 1955 году основал в Индианаполисе христианско-социалистическую общину «Храм народов», первоначально включенную в одно из официальных протестантских течений Америки. К 1970-м годам открыто отверг традиционное христианство, заявил, что Бог – это он сам, и побудил последователей перебраться вместе с ним в отдельное поселение Джонстаун в Гайане. В 1978 году 918 членов коммуны, включая самого Джонса и его жену, совершили коллективное самоубийство. Среди погибших было 304 ребенка.

Кто будет режиссером картины пока неизвестно. Сценарий написал автор «Шоссе», «Угнать за 60 секунд» и двух последних «Джуманджи» Скотт Розенберг. Производством занимается компания MGM.
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