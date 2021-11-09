Дикаприо сыграет главу американской религиозной секты Джима Джонса

Леонардо Ди Каприо исполнит ведущую роль в художественной ленте «Джим Джонс» о лидере религиозного культа, стоявшего за самоубийством более чем 900 человек. Актер находится на заключительной стадии переговоров относительно деталей будущих съемок, сообщает Deadline.
фото: Deadline
Джим Джонс – протестантский проповедник. В 1955 году основал в Индианаполисе христианско-социалистическую общину «Храм народов», первоначально включенную в одно из официальных протестантских течений Америки. К 1970-м годам открыто отверг традиционное христианство, заявил, что Бог – это он сам, и побудил последователей перебраться вместе с ним в отдельное поселение Джонстаун в Гайане. В 1978 году 918 членов коммуны, включая самого Джонса и его жену, совершили коллективное самоубийство. Среди погибших было 304 ребенка.
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