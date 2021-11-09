Умер Дин Стокуэлл, сыгравший в «Синем бархате» и «Дюне» Линча

Американский актер Дин Стокуэлл, чья кинокарьера началась еще в середине ХХ века, скончался в возрасте 85 лет. Он умер утром 7 ноября у себя дома во сне, сообщает Variety.
фото: Deadline
Дин Стокуэлл родился в Северном Голливуде в 1936 году. Актерскую карьеру начал по контракту с MGM еще ребенком, в 1945 году. Будучи популярным в детстве, продолжил сниматься и в старшем возрасте. В 1959 и 1962 годах становился лучшим актером Каннского кинофестиваля за работу в фильмах «Насилие»Ричарда Флайшера и «Долгий день уходит в ночь»Сидни Люмета соответственно.
Широкую известность Стокуэлл приобрел после роли адмирала Калавичи в научно-фантастическом сериале «Квантовый скачок». Позже снимался у Дэвида Линча в экранизации романа «Дюна» и «Синем Бархате». За роль в фильме «Замужем за мафией» номинировался на премию «Оскар». 29 февраля 1992 года был удостоен звезды на Голливудской аллее славы. Актерскую карьеру завершил в 2015 году после перенесенного инсульта.
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