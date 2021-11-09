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«Купе номер 6» получило три номинации на премию Европейской киноакадемии

9 ноября
2021 год

Новости кино >>
9 ноября 2021
Картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6» получила три номинации на премию Европейской киноакадемии. Сама лента участвует в гонке за титул «Лучший фильм», исполнители главных ролей Юра Борисов и Сейди Хаарла претендуют на звания лучших актера и актрисы, сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.

«КУПЕ НОМЕР 6» получило три номинации на премию Европейской киноакадемии
фото: «КУПЕ НОМЕР 6» | Кинокомпания СТВ

Фильм стал совместным проектом Финляндии, Эстонии, России и Германии. Действие происходит в поезде «Москва-Мурманск», где случайно встречаются финская студентка и русский шахтер. Нечаянное соседство помогает им осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям. Ранее картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля и была заявлена от Финляндии на «Оскар».

Церемония вручения Европейской кинопремии состоится 11 декабря в Берлине.
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